Ушаков о ситуации в ПАСЕ: Надеюсь, разум возобладает

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что все последние решения по вопросу возвращения России права голоса в ПАСЕ настраивают на позитивный лад.

"Я надеюсь все-таки, что разум возобладает", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о перспективе возвращения России права голоса в ПАСЕ. Представитель Кремля указал на то, что "последние тенденции и последние решения, которые принимались, в том числе и комитетом министров Совета Европы, они настраивают на более или менее позитивный, конструктивный лад".

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.