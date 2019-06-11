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11.06.2019 16:17
Рубрика: Экономика

В Госдуме поддержали идею введения четырехдневной трудовой недели

Текст: Татьяна Замахина
Сокращение трудовой недели до четырех дней может благотворно сказаться на здоровье россиян, а в перспективе возможно и сокращение рабочего дня. Об этом заявили в Госдуме, комментируя заявление на эту тему премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Выступая на Международной конференции труда, глава правительства не исключил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в связи с этим подчеркнул, что любые изменения должны происходить в диалоге работодателей, профсоюзов и власти.

Комментируя данную тему РИА Новости, он также не исключил, что в перспективе может сократиться продолжительность рабочего дня, будет увеличен перерыв на обед. Однако, если это будет реализовано, то не стоит забывать о тех людях, у кого зарплата зависит от объема продукции, от времени работы и т.п., сказал Нилов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич поддержал пересмотр сокращение трудовой недели, отметив, что это позитивно сказалось бы на здоровье россиян.

- Мы все прекрасно знаем, что у нас зачастую работодатели очень свободно трактуют Трудовой кодекс, и рабочий день у многих наш граждан часто бывает ненормированным, - заявил он. - Конечно же, это все отражается на здоровье человека и, в конечном счете, на продолжительности и качестве его жизни.

А член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов так прокомментировал в беседе с RT эту новость:

В Совфеде оценили перспективы введения четрехдневной рабочей недели

"Идея уже давно обсуждается, действительно, прорыв и развитие информационных технологий и роботизация рабочих мест привели к тому, что многие операции, которые раньше забирали недели, сегодня происходят в автоматизированном режиме. Для этого общество и существует - чтобы освобождать своё время для занятий более приятных: здоровьем, спортом, культурой, саморазвитием", - заявил депутат.

По мнению Вострецова, важно проследить, чтобы новый режим работы не причинял ущерб оплате труда.

Проректор Академии труда и социальных отношений, экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александр Сафонов в комментарии ТАСС рассказал, когда переход на четырехдневную рабочую неделю в России может осуществиться - по его словам, это возможно не ранее, чем через 10-15 лет при условии увеличения производительности труда не менее чем на 20%. Одно из препятствий - сокращение отработанных часов автоматически приведет к уменьшению доходов граждан.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на первое место при постановке вопроса о сокращении рабочей недели встает вопрос социальных гарантий граждан и то, какую зарплату они будут получать. 

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