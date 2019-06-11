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Рубрика: Власть

В Кремле рассказали о графике и встречах Путина на саммите ШОС в Бишкеке

Текст: Айсель Герейханова
Накануне саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин 13 июня проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам помощника президента Юрия Ушакова, она стоит первой в рабочем графике президента и очень важна для России.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

"Этот разговор с Моди сразу после его победы на выборах для нас очень важен, и мы специально договорились, чтобы этот контакт у нас был первым в нашей повестке дня пребывания в Бишкеке", - пояснил журналистам представитель Кремля. Он также сообщил, что в ходе вечерних мероприятий Путин проведет встречу с хозяином саммита, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Уже на следующий день, 14 июня, у российского лидера также запланированы важные встречи. "Одна из них - традиционная, в трехстороннем формате - Россия, Китай и Монголия", - уточнил Ушаков. Это уже пятое мероприятие в таком формате, и предыдущее состоялась также "на полях" саммита ШОС в КНР 9 июня 2018 года.

Кроме того, в этот же день Владимир Путин проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. В целом лидеры ШОС на саммите обсудят ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке, глобальную и региональную безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, рассказал Ушаков.

Мероприятие планируется начать с заседания в узком составе с лидерами стран-участников ШОС, а затем встреча продолжится в расширенном составе. Тогда к ней присоединятся главы делегаций стран-наблюдателей - Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.

Владимир Путин, по словам Ушакова, акцентирует внимание на урегулировании ситуации в Сирии и выскажется по действиям в рамках контактной группы ШОС-Афганистан. "И, естественно, будет затронута ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - добавил представитель Кремля. Кроме того, Путин акцентирует "внимание своих коллег на необходимости дальнейшего повышения вклада ШОС в формирование глобального мироустройства при центральной роли ООН, расширения взаимодействия ШОС с ООН и другими международными структурами, прежде всего по вопросам координации совместных усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом", - подчеркнул Ушаков.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Уже на заседании в расширенном формате российский лидер сделает акцент на председательстве РФ в ШОС в 2019 - 2020 годах. "Мы предполагаем сосредоточить работу на повышении роли ШОС в международных делах, на формировании широкого регионального партнерства. Будет уделено большое внимание экономической координации в сферах инноваций, транспортной логистики, инфраструктуры, информационных коммуникаций и так далее", - сказал он. Кроме того, российский лидер затронет вопрос о совместном проведении масштабных мероприятий, посвященных 75-летию Победы во Второй Мировой войне. Путин пригласит своих коллег принять участие в 2020 году в этих торжествах в Москве.

По итогам саммита в Бишкеке лидеры стран ШОС намерены подписать декларацию, в которой будет отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации.

"Этот документ сейчас в хорошей стадии подготовки, мы уверены, что эта декларация будет принята и она будет рассматриваться в качестве главного итогового документа встречи в Бишкеке" - пояснил Юрий Ушаков.

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