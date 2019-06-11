В парижских парках запретили курить

С этой недели в 52 парижских парках и скверах действует запрет на курение. Такое решение принял столичный муниципалитет, который решил планомерно искоренить табак во всем общественном городском пространстве и в первую очередь в местах отдыха парижан.

Сначала сигареты были поставлены вне закона на всех игровых площадках парков и садов с тем, чтобы, как объяснили чиновники, оградить детишек от клубов едкого дыма и не показывать им "дурной пример". После этого в прошлом году запрет расширили, и под него целиком попали полдюжины парков города на Сене. И вот теперь добавились еще 46.

За соблюдением этого правила будут следить как парковые служащие, так и муниципальные полицейские. Причем вплоть до 1 июля нарушителей просто предупредят о новом порядке, ну а после истечения этого срока станут наказывать штрафом в 38 евро. Отметим, что "пальма первенства" в области изгнания курильщиков из "зеленых зон" принадлежит все-таки не французской столице, а Страсбургу. Там еще год назад аналогичный запрет ввели во всех шести парках и садах, расположенных на городской территории.

Активную борьбу в Париже ведут и с сигаретными окурками. Ведь по данным муниципальных служб, не менее 10 миллионов "бычков" ежедневно оказываются на асфальте тамошних улиц и площадей. Это отрицательно сказывается как на экологии города, так и на его восприятии парижанами и многочисленными туристами. Подобный нецивилизованный жест опять-таки постановлением городских властей "оценивается" в штрафных 68 евро. Только в прошлом году с этой суммой пришлось расстаться без малого 36 тысячам курильщиков.

Теперь же решено превращать в "зоны без окурков" целые улицы, и первый шаг уже сделан. На сайте парижской мэрии опубликован соответствующий список. Пока в нем восемь улиц в разных округах столицы, где курильщикам будут раздаваться бесплатно портативные пепельницы, а мусорные урны снабдят металлическими щитками для гашения сигарет. Это уже не говоря, о стендах, где подробно объясняется суть и цели муниципальной инициативы.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"