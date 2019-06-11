С начала этого года в домах в пожарах погибли 199 детей. Еще 64 ребенка утонули во время купания в водоемах. Всего же в России ежедневно (!) в пожарах погибают свыше 20 человек. Такую жуткую статистику российским сенаторам озвучил глава МЧС Евгений Зиничев.

"МЧС России зафиксировало рост числа погибших детей в 27 субъектах Российской Федерации", - сказал Зиничев.

Министр назвал и основные причины пожаров. Больше всего, или 36 процентов, происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Нарушение правил эксплуатации электрического оборудования составляет 30 процентов всех пожаров, неисправность печного отопления - 23 процента.

А к гибели детей на воде приводит в основном беспечность родителей и самих несовершеннолетних. Более 60 детей утонули с начала года в водоемах, где купание запрещено.

При этом он отметил, что "в организованных местах отдыха гибели детей не допущено". Но, к сожалению, из всего длинного доклада министра этот факт оказался единственным светлым пятном.

- Я хочу, чтобы присутствующие услышали следующие цифры: ежедневно в России происходит 1300 пожаров, на которых гибнет более 20 человек. Всего по тем или иным причинам ежедневно в результате чрезвычайных ситуаций гибнет около 30 человек. По данным Всемирного центра пожарной статистики, Россия по числу пожаров находится в четвертом десятке стран, в то время как США - на 12-м месте. При этом по числу погибших США занимают 22-е место из 194 стран, а Российская Федерация - второе, - констатировал Евгений Зиничев.

Привел министр и общую статистику по прошлому году.

"За прошедший год на территории Российской Федерации произошли 244 чрезвычайных ситуации, 304 тысяч техногенных пожаров, 2 тысячи происшествий на водных объектах. В результате ЧС погибли 9,5 тысячи человек, спасены более 30 тысяч человек" - сообщил глава МЧС России.

По словам министра, происходящие ежегодно стихийные бедствия, аварии и катастрофы заставляют по-новому смотреть на реальную готовность МЧС России и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.