В Совфеде оценили перспективы введения четрехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели возможно, но не в ближашей перспективе, считает глава комиссии Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Так он прокомментировал RT слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который допустил возможность сокращения рабочей недели.

"Будущее действительно за коротким периодом работы и большим количеством времени, которое будет отводиться для творческого развития человека, для отдыха, полезного времяпрепровождения, в частности, семейной жизни", - полагает Валерий Рязанский.

Но рассуждать о конкретных сроках сокращения рабочей недели сейчас сложно, добавил он. "Я думаю, что это требует усилий со стороны общества, каждого из нас, поэтому говорить об этом в ближайшем будущем, конечно же, не приходится", - заключил парламентарий.