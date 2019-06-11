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11.06.2019 22:15
Рубрика: Общество

В США начался прием заявок на турпоездки на МКС

Текст: Марина Алешина

Американская компания Space Adventures, единственная в области "космического туризма", открыла новый прием заявок на полеты к Международной космической станции. Особенность предстоящего орбитального турсезона состоит в том, что отныне путешествия возможны не только на российских "Союзах", как это было прежде, но и на американских кораблях Starliner, выпускаемых корпорацией Boeing. Информация опубликована на сайте компании.

Фото: Getty Images
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Стоимость такой "космической одиссеи" оценивается минимум в 59 миллионов долларов - это если провести на МКС целый месяц. Такой "ценник" выставляло Национальное космическое агентство США (NASA).

Ранее Space Adventures успешно организовала полеты уже семерых космических туристов. Причем один из них умудрился слетать в космос дважды. Десять суток в безвоздушном пространстве обходились любителям острых ощущений в сумму от 20 до 50 миллионов. Так с американской певицы Сары Брайтман, чей полет сорвался в 2014 году то ли по семейным, то ли по финансовым обстоятельствам, запрашивали 52 миллиона долларов.

Общество Космос
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