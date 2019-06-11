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Рубрика: В мире

В США потратят 500 млн долларов на покупку вертолетов в отряд Трампа

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Соединенные Штаты закупят еще шесть машин в вертолетный отряд президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщили в Пентагоне.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Трамп прокомментировал крушение вертолета в Нью-Йорке

Контракт заключен с корпорацией Sikorsky (подразделение Lockheed Martin). Производство дополнительных машин и их обслуживание обойдутся в 542 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

Работа по контракту будет завершена в 2022 году, так что, воспользоваться новыми вертолетами Трамп сможет, если будет избран на второй срок.

В 2014 года минобороны США одобрило контракт на замену президентских вертолетов. Единственным кандидатом в тендере была корпорация Sikorsky, которая и выиграла 2,8 миллиарда долларов на поставку вертолетов модели VH-92.

В мире США
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