В США потратят 500 млн долларов на покупку вертолетов в отряд Трампа

Соединенные Штаты закупят еще шесть машин в вертолетный отряд президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщили в Пентагоне.

Контракт заключен с корпорацией Sikorsky (подразделение Lockheed Martin). Производство дополнительных машин и их обслуживание обойдутся в 542 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

Работа по контракту будет завершена в 2022 году, так что, воспользоваться новыми вертолетами Трамп сможет, если будет избран на второй срок.

В 2014 года минобороны США одобрило контракт на замену президентских вертолетов. Единственным кандидатом в тендере была корпорация Sikorsky, которая и выиграла 2,8 миллиарда долларов на поставку вертолетов модели VH-92.