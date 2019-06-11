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11.06.2019 22:51

В тюрьме во Франции радикал захватил заложников

Во вторник вечером в тюрьме Алансон-Конде-сюр-Сарт в Орне во Франции произошел захват заложников, сообщили BFMTV источники в правоохранительных органах. В заложники были взяты молодой стажер и его более опытный руководитель. Согласно первоначальным данным, которые приводит телеканал, заложников захватил заключенный, отбывающий длительный срок, известный своими радикальными исламистскими взглядами.

Фото: @monemhalawa/twitter.com
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Причем, он уже совершал ранее захват других заложников в другой тюрьме. Ему был добавлен срок заключения и по этой причине он был переведен в Алансон-Конде-сюр-Сарт. По данным источников этого французского медиа, заключенный страдает серьезными психическими расстройствами и проходил курс лечения в тюремной клинике. На месте был сформирован кризисный центр министерства юстиции Франции. Ведутся переговоры, и заключенный просит перевести его в другое учреждение. В этом крайне безопасном пенитенциарном центре в марте этого года имел место схожий инцидент.

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