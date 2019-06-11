Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит

Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.

О несостоятельности этого мифа могут свидетельствовать результаты исследований медиков из двух больниц турецкого Измира.

Специалисты изучили около двух тысяч случаев аппендицита у пациентов, которым удалили придаток слепой кишки. Только у восьми из них в аппендиксах содержались непереваренные остатки пищи и семечек и лишь у одного причиной возникновения аппендицита можно было считать фруктовые косточки.

Также в публикации приводится мнение врача-гастроэнтеролога Сергей Вялова, который считает, что косточки и семечки не приводят к возникновению аппендицита. Более того, по его мнению, продукты питания не влияют на развитие воспаления аппендикса. Он также отмечает, что можно есть семечки, фрукты и ягоды с косточками после удаления аппендикса.

"Никаких проблем не возникнет, если их жевать и не глотать, например, косточки от персика целиком", - считает Сергей Вялов, сообщает aif.ru.

Кстати, тщательное пережевывание пищи поможет избежать проблем с желудочно-кишечным трактом и переедания.