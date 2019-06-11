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11.06.2019 17:17
Рубрика: Экономика

ВТБ подтвердил сбой в работе своих онлайн-сервисов

Текст: Александра Воздвиженская

Днем 11 июня у некоторых клиентов банка ВТБ возникли трудности с использованием карт при оплате товаров и услуг в магазинах через POS-терминалы, а также при попытке перевести деньги через онлайн-банк и узнать актуальные данные по счетам в личном кабинете, рассказали "РГ" несколько пользователей онлайн-сервисов банка. Также это следует из жалоб клиентов в соцсетях.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Действительно, наблюдаются некоторые перебои в работе IT-систем ВТБ, - подтвердили "РГ" в пресс-службе кредитной организации. - Специалисты банка работают над устранением проблемы. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства". О сроках исправления ситуации и масштабах сбоя не сообщается.

Из данных сайта Downdetector следует, что сбои в работе сервисов наблюдаются с полудня, в основном в Европейской части России, Калининграде и локально - за Уралом. К 16.00 мск число жалоб на сбои в работе несколько сократилось. 

Эксперты советуют в случае, если клиент знает о сбоях в работе сервисов банка, на некоторое время отказаться от проведения каких бы то ни было операций до восстановления работы этих сервисов. Кроме того, будьте бдительны, так как на фоне реальных сбоев могут активизироваться звонки от мошенников. С правилами финансовой безопасности можно ознакомиться по этой ссылке, там же указано, с каких несанкционированных номеров клиентам могут поступать звонки.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы ВТБ
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