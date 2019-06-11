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11.06.2019 07:51
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Выявлены три неожиданные причины развития диабета

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Американского общества питания рассказали, что для профилактики диабета второго типа надо не только пересмотреть свой рацион, но также и обратить внимание на порядок употребления пищи. Об этом пишет Medicalxpres.

В соответствии с результатами последних трех исследований ученые пришли к выводу, что недостаток в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса, повышает риск развития диабета второго типа.

Ученые выяснили, что переход на диету с высоким содержанием зелени, овощей, фруктов с включением в рацион мяса и молочных продуктов может снизить риск появления опасного заболевания на 60%.

Фото: REUTERS
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Также недуг может спровоцировать наличие в рационе продуктов с большим содержанием витамина В12. Например, его много в говяжьей, свиной, куриной печени, а также в ливерной колбасе, языке, мясе кролика.

А вот витамины В2 и В6 особенно необходимы для профилактики диабета. Они есть в орехах, овсянке, гречке, шпинате, апельсинах, гранатах и темном хлебе.

Кроме того, как объяснила эндокринолог Weill Cornell Medical Center в Нью-Йорке Реха Кумар, имеет значение то, в каком порядке вы едите пищу. Она рекомендует сначала есть овощи, а затем приступать с мясу и гарнирам.

Согласно наблюдениям ученых, у людей, которые питались по этому принципу, был более низкий уровень сахара в крови по сравнению с теми, кто не соблюдал порядок.

- Теоретически, изменение порядка употребления пищи также может повлиять на вес и контроль аппетита, - отметила врач.

Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета
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