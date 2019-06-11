Выявлены три неожиданные причины развития диабета

Специалисты из Американского общества питания рассказали, что для профилактики диабета второго типа надо не только пересмотреть свой рацион, но также и обратить внимание на порядок употребления пищи. Об этом пишет Medicalxpres.

В соответствии с результатами последних трех исследований ученые пришли к выводу, что недостаток в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса, повышает риск развития диабета второго типа.

Ученые выяснили, что переход на диету с высоким содержанием зелени, овощей, фруктов с включением в рацион мяса и молочных продуктов может снизить риск появления опасного заболевания на 60%.

Также недуг может спровоцировать наличие в рационе продуктов с большим содержанием витамина В12. Например, его много в говяжьей, свиной, куриной печени, а также в ливерной колбасе, языке, мясе кролика.

А вот витамины В2 и В6 особенно необходимы для профилактики диабета. Они есть в орехах, овсянке, гречке, шпинате, апельсинах, гранатах и темном хлебе.

Кроме того, как объяснила эндокринолог Weill Cornell Medical Center в Нью-Йорке Реха Кумар, имеет значение то, в каком порядке вы едите пищу. Она рекомендует сначала есть овощи, а затем приступать с мясу и гарнирам.

Согласно наблюдениям ученых, у людей, которые питались по этому принципу, был более низкий уровень сахара в крови по сравнению с теми, кто не соблюдал порядок.

- Теоретически, изменение порядка употребления пищи также может повлиять на вес и контроль аппетита, - отметила врач.