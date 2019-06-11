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Xiaomi представила Mi Band 4 с NFC и цветным экраном, названа цена

11.06.2019,  
13:11
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi на официальном мероприятии в Китае представила фитнес-браслет Mi Band 4. Внешне новинка напоминает браслет предыдущего поколения, однако отличия все же есть.

Главное из них - цветной AMOLED-экран, имеющий диагональ 0,95 дюйма и покрытый загнутым по краям стеклом 2.5D. По сравнению с предшественником его площадь увеличилась почти на 40 процентов. Это означает, что на экране будет отображаться на две строки текста больше.

Цветной экран также позволяет менять обои и внешний вид циферблата, включая цвет и форму символов, а также поддерживает быстрое отображение QR-кода на экране для приема платежей (популярно в Китае).

Браслет будет выпускаться в двух версиях - с модулем NFC и без него. NFC нужен для поддержки работы платежной системы AliPay. Будет ли он совместим с Xiaomi Mi Pay, которую планируется запустить в России, неизвестно.

Шестиосевой датчик движения вместе с акселерометром позволяют отслеживать различные виды спортивной деятельности, включая плавание - браслеты поддерживают давление воды до пяти атмосфер. Xiaomi Mi Band работает от одной зарядки до 20 дней.

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Кроме того, браслет можно использовать для поиска спаренного с ним смартфона, переключения музыки, отображения информации о погоде и управления умными устройствами при помощи голоса.

Базовая версия Xiaomi Mi Band 4 в Китае составит 169 юаней (около 1600 рублей), версия с NFC обойдется в 229 юаней (примерно 2200 рублей). Для фанатов Marvel предусмотрена лимитированная версия в Mi Band 4 Avengers Series Limited Edition с тематическими циферблатами и в специальной упаковке по цене 349 юаней (около 3400 рублей). Старт продаж в Китае - 16 июня.

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