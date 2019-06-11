Зеленский отменил два указа Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко. Речь идет не только о кадровых, но и о системных решениях в судебной сфере.

Как сообщается на сайте украинского кабмина, Зеленский снял с должностей двух членов Высшего совета правосудия - Андрея Василенко и Михаила Исакова, которых Порошенко успел назначить 13 мая, вскоре после президентских выборов. Однако дело не только в персоналиях. Еще одним указом Владимир Зеленский объявил о проведении открытого конкурса, по итогам которого будут отбираться кандидаты в Совет, призванный содействовать независимости третьей ветви власти на Украине. Предполагается, что процедура отбора лиц, назначаемых на четыре года, станет более открытой. Он состоит из 21 юриста.

В целом же Зеленский еще во время предвыборной кампании обещал сделать судебно-правовую сферу прозрачнее. Например, отменить неприкосновенность судей.

Ранее сегодня украинский глава покинул заседание Конституционного суда страны по роспуску Верховной рады.