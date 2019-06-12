Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.

Пользователи сервиса ранее заметили на странице премьера несколько странных сообщений из бессмысленного набора иностранных букв. Позже они были удалены. "Сейчас контроль восстановлен", - подчеркнули в правительстве.

Это не первый случай с несанкционированным доступом неизвестных лиц к соцсетям премьера. Twitter уже взламывали в 2014 году, ровно по такому же сценарию: в нем успевали появляться несколько сообщений, после чего нормальная работа страницы восстанавливалась.