История музыкального искусства в Риге гораздо старше, чем официальный стаж труппы. Пользуясь своим выгодным географическим положением, еще в XIX веке город регулярно приглашал звезд первой величины, от Луи Дюпора и Люсиль Гран до Петипа и Павловой.

Еще больше их стало в Риге из-за катаклизмов первой половины ХХ века. После революции 1917 года новорожденный латышский балет возглавляли беглецы из близкого Петрограда - ассистент Петипа Николай Сергеев (тот самый, что увез на Запад записи его балетов), Александра Федорова, Анатолий Вильтзак. Их деятельность по созданию сильной профессиональной балетной труппы предполагала, в первую очередь, освоение классического балетного репертуара - "Лебединого озера", "Жизели", "Спящей красавицы", "Дон Кихота", "Тщетной предосторожности", "Коппелии". Это сформировало вкус и предпочтения латышской публики, определив высокие профессиональные стандарты для труппы. Ее репертуар и сегодня базируется на русской классике, основанной на петербургских редакциях. В то же время два последних десятилетия обогатили Ригу спектаклями россиян Алексея Ратманского и Бориса Эйфмана, молдованина Раду Поклитару, француза Тьерри Маландена, поляка Кшиштофа Пастора, немца Кристиана Шпука - ведущих европейских хореографов.

Однако вес театра в балетном мире определяется оригинальными постановками, созданными в нем и для его труппы. И латышский балет, получив первые уроки русских педагогов и постановщиков, очень быстро вырастил собственного национального хореографа - Освальда Леманиса, который в 1930-40-х годах начал создание национального репертуара.

Айвар Лейманис, руководящий балетом Латвийской национальной оперы 27 лет, продолжает эту традицию. Вместе со своим постоянным соавтором композитором Юрисом Карлсонсом он выпустил балета "Антония# Силмачи". В его основе - пьеса Рудольфа Блауманиса "Дни портных в Силмачи", ставшая в Латвии такой же неотъемлемой частью празднования летнего Лиго, как для нас "Ирония судьбы" - встречи Нового года. Классическая комедия положений с ярко прописанными характерами была перенесена в реалии латышского хутора начала ХХ века и именно в таком виде много десятилетий не сходит с драматической сцены. Лейманис изменил ее в соответствии с балетной спецификой. Сохранив комедийные черты, "Антония# Силмачи" мигрировала в сторону лирической драмы и связала все сюжетные линии центральным образом героини, чье имя дало название балету. Антония - молодая вдова, захваченная новой любовью, вскоре оказывающаяся в центре любовного треугольника, затем превращающегося в четырехугольник - и оборачивающегося тройной финальной свадьбой.

Лейманис, выпускник ГИТИСа по классу Владимира Васильева и Екатерины Максимовой, продолжает традиции русского драмбалета, но обогащает его современной лексикой и придает действию (при поддержке сценографа Мартиньш Вилкарсиса) сегодняшнюю мобильность. Он ясно выстраивает интригу и прорисовывает характеры почти двух десятков персонажей - лирические, драматические, комические. Их узнаваемость особенно важна для зрителей, с детства знающих каждый поворот сюжета и встречающих выход любого персонажа, как старого знакомого на улице. Единение сцены и зала - главное чувство, которое вызывает "Антония# Силмачи".

Воспитанное взаимное доверие, доверие публики и труппы, позволяет театру экспериментировать и включать в основной репертуар постановки молодых хореографов. "Гамлет" Антона Фреймана и "(Не) рассказывай мне сказки" Эльзы Леймане созданы совершенно без оглядки на эстетику "Антонии# Силмачи", хотя Эльза убедительно исполнила в ней заглавную партию. Для обоих хореографов, выращенных рижской труппой, интересен поиск чисто танцевальной выразительности, небанальных композиционных решений. Но вместе с тем они демонстрируют стремление работать в команде, оба спектакля - это синтез музыки, художественного оформления и танца. А традиции латышского балета они продолжают, сохраняя приверженность театральности, ее метафоричности и эмоциональному воздействию, которые когда-то достались ему в наследство от петербургских учителей.