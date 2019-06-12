Новости

В Гонконге полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом 12:40
В ВКС России появятся летчицы-истребители 12:37
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии 12:24
Тимошенко: Украинская экономика в упадке 12:07
В Минске готовятся к заседаниям Совета глав государств и СМИД СНГ 12:02
В Тегеране считают, что потенциал давления на Иран со стороны США иссяк 11:53
На вооружение российской армии поступил новейший пистолет "Удав" 11:53
Редчайший украинский пикап продают в Польше 11:51
Власти Москвы просят горожан не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 11:50
Собянин поздравил москвичей с Днем России 11:38
Врачи посоветовали не есть мороженое в жару 11:00
Верховная рада: Украинцы часто делают ложные сообщения о минировании в России 10:39
В Нью-Йорке первый раз написали "Пушкинский диктант" 10:27
В Риме отметили День России 10:24
В метро Москвы установили российский флаг из 750 тысяч проездных билетов 10:23
Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч 10:16
На фестивале "Времена и эпохи" в День России расскажут об истории страны 10:12
Лукашенко поздравил Путина и народ страны с Днем России 09:53
Украина придумала схему покупки газа в РФ 09:39
В Вашингтоне хотят запустить надувного Трампа 09:19
Милорад Додик поздравил Владимира Путина с Днем России 09:10
В России стартовали продажи Lada Granta Cross 08:20
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении 08:20
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией 07:59
У женщины с "раком мозга" внезапно обнаружили другую болезнь 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 11:59
Рубрика: Культура

Балет взаимного доверия

100-летие Латвийской национальной оперы его балетная труппа встречает созданием оригинального репертуара
История музыкального искусства в Риге гораздо старше, чем официальный стаж труппы. Пользуясь своим выгодным географическим положением, еще в XIX веке город регулярно приглашал звезд первой величины, от Луи Дюпора и Люсиль Гран до Петипа и Павловой.
Фото: Andris Tone Фото: Andris Tone
Фото: Andris Tone
Фото: Андрей Парфенов / РГ
Скрипач Максим Венгеров раскрыл секрет воспитания музыкантов

Еще больше их стало в Риге из-за катаклизмов первой половины ХХ века. После революции 1917 года новорожденный латышский балет возглавляли беглецы из близкого Петрограда - ассистент Петипа Николай Сергеев (тот самый, что увез на Запад записи его балетов), Александра Федорова, Анатолий Вильтзак. Их деятельность по созданию сильной профессиональной балетной труппы предполагала, в первую очередь, освоение классического балетного репертуара - "Лебединого озера", "Жизели", "Спящей красавицы", "Дон Кихота", "Тщетной предосторожности", "Коппелии". Это сформировало вкус и предпочтения латышской публики, определив высокие профессиональные стандарты для труппы. Ее репертуар и сегодня базируется на русской классике, основанной на петербургских редакциях. В то же время два последних десятилетия обогатили Ригу спектаклями россиян Алексея Ратманского и Бориса Эйфмана, молдованина Раду Поклитару, француза Тьерри Маландена, поляка Кшиштофа Пастора, немца Кристиана Шпука - ведущих европейских хореографов.

Фото: Александр Куров/ ТАСС
Пианист Луганский награжден за вклад в развитие музыкальной культуры

Однако вес театра в балетном мире определяется оригинальными постановками, созданными в нем и для его труппы. И латышский балет, получив первые уроки русских педагогов и постановщиков, очень быстро вырастил собственного национального хореографа - Освальда Леманиса, который в 1930-40-х годах начал создание национального репертуара.

Айвар Лейманис, руководящий балетом Латвийской национальной оперы 27 лет, продолжает эту традицию. Вместе со своим постоянным соавтором композитором Юрисом Карлсонсом он выпустил балета "Антония# Силмачи". В его основе - пьеса Рудольфа Блауманиса "Дни портных в Силмачи", ставшая в Латвии такой же неотъемлемой частью празднования летнего Лиго, как для нас "Ирония судьбы" - встречи Нового года. Классическая комедия положений с ярко прописанными характерами была перенесена в реалии латышского хутора начала ХХ века и именно в таком виде много десятилетий не сходит с драматической сцены. Лейманис изменил ее в соответствии с балетной спецификой. Сохранив комедийные черты, "Антония# Силмачи" мигрировала в сторону лирической драмы и связала все сюжетные линии центральным образом героини, чье имя дало название балету. Антония - молодая вдова, захваченная новой любовью, вскоре оказывающаяся в центре любовного треугольника, затем превращающегося в четырехугольник - и оборачивающегося тройной финальной свадьбой.

Фото: Предоставлено организаторами гастролей в Петербурге "Имперского Русского Балета"
"Имперский Русский Балет" покажет в Петербурге 21 спектакль

Лейманис, выпускник ГИТИСа по классу Владимира Васильева и Екатерины Максимовой, продолжает традиции русского драмбалета, но обогащает его современной лексикой и придает действию (при поддержке сценографа Мартиньш Вилкарсиса) сегодняшнюю мобильность. Он ясно выстраивает интригу и прорисовывает характеры почти двух десятков персонажей - лирические, драматические, комические. Их узнаваемость особенно важна для зрителей, с детства знающих каждый поворот сюжета и встречающих выход любого персонажа, как старого знакомого на улице. Единение сцены и зала - главное чувство, которое вызывает "Антония# Силмачи".

Воспитанное взаимное доверие, доверие публики и труппы, позволяет театру экспериментировать и включать в основной репертуар постановки молодых хореографов. "Гамлет" Антона Фреймана и "(Не) рассказывай мне сказки" Эльзы Леймане созданы совершенно без оглядки на эстетику "Антонии# Силмачи", хотя Эльза убедительно исполнила в ней заглавную партию. Для обоих хореографов, выращенных рижской труппой, интересен поиск чисто танцевальной выразительности, небанальных композиционных решений. Но вместе с тем они демонстрируют стремление работать в команде, оба спектакля - это синтез музыки, художественного оформления и танца. А традиции латышского балета они продолжают, сохраняя приверженность театральности, ее метафоричности и эмоциональному воздействию, которые когда-то достались ему в наследство от петербургских учителей.

Культура Театр Танец Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ
Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу