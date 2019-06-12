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12.06.2019 19:56
Рубрика: Спорт

Мяч у армейцев

Семен Антонов о настоящем и будущем ЦСКА
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(7884)
Десятый по счету сезон Единой лиги подошел к концу. Его победителем, как и предыдущие восемь раз подряд, стал московский ЦСКА.
Клубный сезон едва закончился, а армеец Семен Антонов уже предвкушает сентябрьский ЧМ-2019. Фото: РИА Новости Клубный сезон едва закончился, а армеец Семен Антонов уже предвкушает сентябрьский ЧМ-2019. Фото: РИА Новости
Клубный сезон едва закончился, а армеец Семен Антонов уже предвкушает сентябрьский ЧМ-2019. Фото: РИА Новости

Армейцы также выиграли чемпионат России, права на проведение которого, напомним, принадлежат Единой лиге. Кроме того, стала известна итоговая классификация команд в национальном первенстве, на основании которой определились участники основных евротурниров на следующий сезон. Выигравшие "серебро" "Химки", как и ЦСКА, сыграют в Евролиге, а УНИКС, "Зенит" и "Локомотив-Кубань", расположившиеся с 3-го по 5-е места, сразятся во втором по престижу турнире, Еврокубке. Впрочем, еще есть вероятность, что один из перечисленных трех клубов получит wild card в Евролигу.

Что касается ЦСКА, для армейцев чемпионский титул стал уже 50-м и 17-м кряду. О том, возможно ли сместить ЦСКА с вершины в ближайшее время, а также о подготовке к ЧМ-2019, "РГ" рассказал один из лидеров армейцев Семен Антонов.

После триумфа в Евролиге сложно было находить эмоции для решающих матчей Единой лиги?

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Семен Антонов: Сложно было находить эмоции в полуфинальной серии против "Зенита". Понятно, когда ты побеждаешь в большом турнире, то испытываешь особые чувства. Например, когда мы в том году проиграли в Белграде, последовала серия против ВЭФа и было безумно сложно, потому что нужно было себя заставлять. Поэтому то, что в этот раз нам все-таки удалось сделать золотой дубль, это очень классно.

Последние минуты в третьем матче финала с "Химками" у ЦСКА на паркет вышли молодые парни - Александр Хоменко и Андрей Лопатин. Вам не кажется, что в этом есть некоторый символизм, учитывая тот факт, что по окончании сезона многие ветераны наверняка покинут армейский клуб?

Семен Антонов: У них еще впереди. Саше только 20 лет, Андрею исполнится 21. Я надеюсь, что у них будет большое будущее в нашем баскетболе. Саша сейчас поедет в сборную с нашим тренером Юдиным Антоном Николаевичем. Пусть сегодня они сыграли всего лишь последние две-три минуты, но ребята отрабатывают. Саша в борьбе даже микротравму бедра успел получить. Значит, они борются, пытаются отплатить тренеру за доверие. Думаю, то, что многие наши игроки хорошо выглядят в этом сезоне, тоже отчасти заслуга молодежи, которая на тренировке агрессивно себя ведет. Возможно, где-то у них не хватает опыта, где-то мастерства, но у них все впереди. Желаю им не улететь в космос. Все-таки когда ты уже в 20 лет делаешь золотой дубль... но оба парня с головой.

Не грустно, что в следующем составе этой команды уже не будет? Слухи о том, куда уйдет тот или иной баскетболист ЦСКА, сопровождали весь финал...

Семен Антонов: Пока не надо верить слухам. Сейчас начнется какая-то работа. В любом случае, как говорил Андрей Владимирович Ватутин, каждая команда живет один сезон.

Можно нынешний состав назвать одним из сильнейших в истории клуба?

Семен Антонов: Мне кажется, в каждом периоде есть свои хорошие моменты. Наверное, одним из лучших можно назвать и состав, который взял Евролигу в сезоне 2015/2016. Сложно судить. В любом случае в этом клубе всегда собраны большие игроки и суперпрофессионалы. А еще это люди с хорошими человеческими качествами. Думаю, это тоже важный фактор на пути к победам, когда люди сражаются друг за друга. Мы проводим очень много времени вместе. Как поется в той песне, "друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет".

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Как все-таки прервать гегемонию ЦСКА? Что посоветуете соперникам?

Семен Антонов: Не знаю, что сказать. Так-то многие команды обыгрывали нас по ходу регулярного сезона. УНИКС - дважды, "Химки", причем в значительно усеченном составе, когда у них половины команды не было. "Зенит" нас обыграл. У каждой команды есть периоды взлетов и падений. У нас, как показывает практика, падение происходит обычно в конце декабря - начале января. Не знаю, какой рецепт посоветовать. Мы много работаем, другие команды, наверное, тоже. Но мы - чуть больше (улыбается).

Последний вопрос: как планируете провести отпуск и известно ли что-то по поводу сборной России? Когда сбор и начало подготовки к чемпионату мира?

Семен Антонов: Про сборную пока ничего не знаю. Слышал, что ориентировочно сбор начнется в 20-х числах июля. Как раз я отмечу 30-летие, и мы начнем готовиться. Думаю, такой план у Сергея Валерьяновича (смеется). Что касается моих личных планов на лето. Мы ждем пополнения, поэтому у нас с супругой и двумя старшими детьми сейчас приятные хлопоты. В принципе уже и коляску купили, и родильный дом выбрали.

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