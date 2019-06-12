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Рубрика: Экономика

Что поставят на карту

Еврокомиссар едет в Москву в преддверии трехсторонних переговоров по газу
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(7884)
Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, который курирует вопросы энергетики в Евросоюзе, отправился в Москву, чтобы 13 июня обсудить позиции российской и европейской стороны в преддверии трехсторонних переговоров с Украиной по газовым поставкам. Это стандартная практика, но сама "трехсторонка" обещает быть не столь стандартной: в конце года истекают десятилетние контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" о поставке и транзите газа, а позиции сторон почти не изменились, чтобы дать надежду на заключение нового контракта.

Марош Шефчович едет в Москву обсуждать "проблему газового транзита после 2019 года", сообщила представитель ЕК. Встреча пройдет с министром энергетики РФ Александром Новаком, с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым и "представителями деловых кругов". Последние трехсторонние переговоры прошли 21 января в Брюсселе. Дата предстоящей "трехсторонки" пока не оглашена, но известно, что ЕК планирует ее провести до летних каникул в европейских институтах (до середины июля). "Речь не только о том, чтобы найти решение для грядущей зимы, но и о том, чтобы заключить новый долгосрочный контракт о транзите газа", - говорил Шефчович.

Еврокомиссия хочет решить проблему транзита не только на эту зиму, но и на ближайшие 10 лет

Двусторонние встречи по отдельности с российской и украинской стороной, как правило, проходят гладко, а трехсторонние - с шероховатостями. Последняя встреча в Брюсселе реальных плодов не принесла. Украина вновь заявила об исковых требованиях, РФ назвала главным ориентиром будущего контракта конкурентоспособный тариф на прокачку, а ЕК предложила заключить новый контракт на десять лет с учетом траншей европейских инвесторов. За последнее время позиция российской стороны несколько смягчилась: глава "Газпрома" Алексей Миллер предложил "Нафтогазу" скидку - 25 процентов от реверсной цены, назвав решение проблемы с прямыми поставками на Украину первым и основным шагом к заключению контракта на транзит. В свою очередь, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что готов обсуждать скидки только вместе с ЕК.

Украина придумала схему покупки газа в РФ

Сторонам желательно договориться до внеочередных парламентских выборов на Украине (запланированы на 21 июля) или, на крайний случай, до 31 октября, когда истекут полномочия главы ЕК. Упрощенно есть три итоговых сценария: соглашение между "Газпром" и "Нафтогазом" будет подписано на более или менее гибких условиях; соглашение не подписано, но "Газпром" продолжает транзитные поставки Европе (прецедент уже был при поставках газа из России в Армению транзитом через Грузию, когда новый контракт еще не был заключен, но из-за обязательств в рамках договора к Энергетической хартии транзитер не перекрывал кран); соглашение не подписано и поставки газа, в том числе транзитом, полностью прекращаются (впрочем, пока на этот вариант ничто не указывает).

Такие развилки описал старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Саймон Пирани. Независимо от того, будет ли достигнуто соглашение к концу года, у него нет сомнений, что "крупномасштабный транзит российского газа через Украину в Европу подходит к концу". Учитывая, что к 2022 году "Северный поток-2" и "Турецкий поток" заработают на полную мощность, РФ сохранит потребность в транзите остаточных объемов, которые будут зависеть от спроса в ЕС и сезонных факторов, заключил Пирани.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Переговоры с Украиной по газу
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