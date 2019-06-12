Грузовик со 130 миллионами пчел перевернулся в США

В штате Монтана из-за ошибки водителя, который не справился с управлением, грузовик, перевозивший около 133 миллионов пчел, перевернулся и упал в канаву на обочине. Фура угодила в ДТП, когда водитель направлялся в Северную Дакоту из Калифорнии, сообщает KTVQ-TV.

К счастью, из ульев вылетело "ничтожное" по сравнению с общим количество насекомых, "всего" около трех тысяч штук. Тем не менее, присутствие стольких пчел вызвало панику на месте катастрофы. Двое водителей, находившихся в грузовике, не пострадали.

Спасатели, одетые в противопожарные костюмы, на жаре были вынуждены заклеивать дыры в поврежденных ульях, устранять утечку топлива и вытаскивать грузовик на трассу.

"Мы просто приняли все возможные меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность наших парней. Мы действительно использовали наше полное снаряжение, включая дыхательные аппараты, которые сводят к минимуму риск укуса для наших парней", - заявили в местной спасательной службе.

Через несколько часов машина продолжила путь в пункт назначения.