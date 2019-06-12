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12.06.2019 18:48
Рубрика: Экономика

"Аврора" швартуется

Российская система готова помочь Huawei
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(7884)
СМИ сообщили, что производитель смартфонов Huawei собирается заменить Android российской операционной системой "Аврора".

Однако в минкомсвязи "РГ" не подтвердили, но и не опроверглит информацию, отметив, что министерство постоянно работает над продвижением российских производителей на зарубежные рынки. В "Ростелекоме" пока также не получали предложений об использовании "Авроры" на смартфонах Huawei, но готовы к сотрудничеству.

Фото: iStock
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Потенциал отечественной операционной системы для мобильных устройств внушительный, уверяют эксперты. Наша система на базе финской ОС Sailfish поддерживает приложения для Android. Разработкой занимается "Ростелеком". С ней доступны все основные функции, имеющиеся в смартфонах. Среди преимуществ: высокий уровень защиты данных, удобная навигация между запущенными приложениями и экономное потребление энергии. "Шла речь о ее использовании для b2g-сегмента - чиновников, армии. В данном случае это вариант, с которым можно справиться", - отметил директор информационно-аналитического агентства "Телеком Дейли" Денис Кусков. Не исключено, что в будущем система может быть адаптирована и под массового потребителя - b2с-сегмент.

По словам Дениса Кускова, сама компания Huawei уже пробовала разрабатывать свою операционную систему и своими силами может справиться с возникшими трудностями.

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