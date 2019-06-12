Японский кинорежиссер Такэси Китано развелся с женой

Японский кинорежиссер и актер Такэси Китано (72 года) 12 июня развелся со своей супругой Микико, об этом сообщает японский новостной портал nikkansports.com.

Разводу предшествовали консультации, и в конечном итоге супруги пришли к выводу, что им лучше развестись.

Микико Китано (68 лет) известна как создатель серии комиксов "Мики и Мити". Они с Такэси познакомились в 1980 году, в браке с 1983 года, есть двое детей.

В 1994 году, когда актер получил серьезные травмы, попав в аварию на мотоцикле, Микико с грудным ребенком поселилась рядом с палатой интенсивной терапии, где находился ее супруг. Однако с течением времени отношения между супругами охладели, и в последние годы они жили раздельно.