Издания ко II Европейским играм презентованы на книжной ярмарке в Португалии

Очередную попытку раздвинуть карту единого геополитического пространства от Лиссабона до Тихого океана предприняли белорусские организаторы II Европейских игр накануне спортивных триумфов, сообщает БЕЛТА.

На побережье Атлантики, в лабиринтах 89-й Лиссабонской книжной ярмарки белорусские издатели, информирует агентство, провели презентацию книг, посвященных II Европейским играм в Минске, которые стартуют в последней декаде текущего месяца. Правда, основной целью книжной ярмарки, утверждают ее организаторы, является, прежде всего, продвижение образования и знаний посредством книги и чтения. Вот почему диапазон выставки не исчерпывается исключительно олимпийскими стартами в Беларуси.

На многочисленных стендах республики представлены издания, посвященные Году малой родины и предстоящему в июле 75-летию освобождения страны от фашистского порабощения.

Уже прошли переговоры с португальскими издательствами учебной литературы "Каландарака" и "Лева", которые инициируют выделение грантов иностранным издателям для выпуска книг португальских авторов. Кроме того, состоялась встреча полиграфистов Беларуси с Португальской ассоциацией издателей и продавцов книг.

В культурной сфере Лиссабонская книжная ярмарка является одним из главных событий в Португалии, констатируют обозреватели. Здесь умеют ценить духовные богатства народов мира. И хотя на стеллажах большинства издательств представлены новинки на португальском языке, но среди них не редкость и книги на английском, русском и белорусском языках.