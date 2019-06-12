Как в Минске провели День многонациональной России

Отведать тульских пряников и "Вятского кваса". Разучить дагестанскую лезгинку и подпеть джазовой диве Ларисе Долиной. Узнать больше о российских традициях и изготовить своими руками народную обрядовую куклу. А главное - признаться в любви стране-соседке и приобщиться к богатейшей русской культуре. В минувшие выходные в самом центре Минска - Верхнем городе - белорусы ярко и весело отметили День многонациональной России.

Без медведей и балалаек, но с оркестром Игоря Бутмана и вкуснейшими ванильными смоленскими сушками. Их все желающие могли распробовать, к слову, у стенда Посольства России в Беларуси. Оценили угощение в том числе и высокие гости. Прогулявшись по территории Верхнего города, недавно назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев открыл праздник, обратившись со сцены ко всем белорусам:

- Сегодня у россиян есть право поздравить своих белорусских братьев с Днем России. При этом мы хорошо помним, что 3 июля для всех белорусов и их друзей - особый день, которого все мы ждем с большим нетерпением. А сейчас мне хочется вспомнить о том, что белорусская земля дала для некогда огромной страны под названием Советский Союз очень многое. В первую очередь ярких, талантливых людей: писателей, инженеров, ученых, строителей. И сегодня в рамках Союзного государства граждане России и Беларуси вместе сверяют свои планы, смотрят в будущее, учитывают национальные интересы и вспоминают ту историческую традицию дружбы и взаимопонимания, без которой ни день нынешний, ни день завтрашний надежным и обращенным в далекое будущее быть не может. В эти дни стоит прекрасная солнечная погода, и я желаю, чтобы такими же - без грозы и ненастий - всегда были и наши отношения. Пусть они служат примером для всех стран Евросоюза и СНГ, и пусть вместе мы будем только сильнее.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота поприветствовал гостей, напомнив: у россиян и белорусов - общее прошлое, а значит, стоит задача сохранить и приумножить то, что нас объединяет:

- Иногда это трудно, чаще легко, но всегда приятно и продуктивно. Когда бываю в России, всегда рассказываю о Беларуси.

О ее техническом прогрессе и уровне, а он высочайший во многих областях. О системе здравоохранения. О спорте и культуре. Словом, обо всех тех достижениях, которыми вы, белорусы, вправе гордиться. А здесь, в Беларуси, я всегда говорю о России. И сегодня прежде всего хочу сказать: в России белорусов очень любят. И это создает основу для нашего общего будущего.

Заместитель министра культуры Беларуси Сергей Шереметьев в свою очередь добавил:

- Культура, традиции, искусство - это то, что является душой народа. Сегодня с Союзным государством мы реализуем огромное количество совместных проектов: реставрация Брестской крепости, создание Ржевского мемориала, десяток проектов, направленных на поощрение творчества молодых... И я надеюсь, наша культурная дружба никогда не прекратится. Поэтому сегодня хочу поздравить всех нас с будущим и с мечтами.

...Три минуты - и разухабистую "Марусю" от самарского баяниста Сергея Войтенко сменяет казачья кадриль в исполнении бойких гостей из Ярославля. В прошлом году артисты ансамбля танца "Волжанка" впервые побывали в Беларуси на Дне России, но гастрольный график не позволил им задержаться в Минске надолго. Руководитель коллектива Юлия Ивличева надеется наверстать упущенное в этом культурно-музыкальном сезоне:

- В планах - прокатиться на колесе обозрения в парке имени Горького и на катамаранах по Свислочи. Прогуляемся и по магазинам. Народный костюм, традиции, хореография - это то, что нас интересует.

Разудалая "Маруся" от самарского баяниста Сергея Войтенко никого не оставила равнодушным... Фото: Сергей Мицевич

Новые идеи домой в Россию привезет с праздника и смоленский мастер Елена Леднева. Хотя Беларусь она тоже называет домом: мама Елены родом из поселка Лиозно Витебской области.

- Родители познакомились в партизанском отряде, вместе освобождали Минск. После победы весь отряд остался здесь, а отец поехал восстанавливать Смоленщину, где я и родилась. Но с самого детства мы приезжали сюда на партизанские слеты. Поэтому для меня Минск и вообще Беларусь - это что-то очень теплое, родное. Я даже по-белорусски немного говорю! Мама научила.

Как художник Елена регулярно участвует в работе "Города мастеров" на "Славянском базаре в Витебске". Специализируется на народной игрушке. А еще работает в одном из белорусских издательств - иллюстрирует детские книжки:

- В Беларусь приезжаю почерпнуть эстетики и внутреннего спокойствия. Иногда жалею, что росла не здесь - на этой земле чувствую себя очень комфортно.

Площадка ремесленников на Дне России - одна из самых активных. Объяснить азы искусства плетения из соломы и научить художественной обработке бересты здесь готовы всех и каждого. А самых терпеливых зовут попробовать свои силы в ткачестве. Среди желающих обзавестись самотканым поясом гость из турецкой Аданы Джейхун Эроглу. Мужчина рассказывает, что приехал в Минск на каникулы, попасть на праздник России в самом центре белорусской столицы точно не ожидал:

- Вышел на прогулку, а здесь песни, танцы, мастер-классы! Все это для меня в новинку, поэтому очень интересно поучаствовать абсолютно во всем. Параллельно записываю короткие видео и отправляю друзьям в Турцию. Они удивляются: "Ты точно в Минске? Если там действительно так весело, то мы срочно покупаем билеты на самолет и мчим к тебе". (Смеется.) А если серьезно, то я приятно удивлен, что две страны, Беларусь и Россия, проводят такой масштабный совместный праздник, это действительно пример большой дружбы, которая может служить ориентиром для других государств.

А вот народного артиста России Михаила Турецкого масштабами праздника и крепкими узами белорусско-российской дружбы точно не удивишь. Его "Хор Турецкого" - гость в Беларуси любимый и частый. Так, например, менее чем через месяц коллектив вновь вернется в Минск: 3 июля российский хор ждут на праздновании Дня Независимости. Артист обещает подготовить особенную программу: песни Победы и военных лет. А чуть позже еще одно детище Михаила Турецкого - Soprano - можно будет услышать на "Славянском базаре". Михаил Борисович не скупится на комплименты Витебску:

- Обожаю этот город и его фирменный фестиваль. Обязательно приезжаем туда ежегодно, но меняются коллективы: в прошлом году был "Хор Турецкого", а в этом июле, значит, ждите Soprano. Удивительная атмосфера, музей Шагала - все это мне невероятно приятно. Так что с нетерпением жду новых встреч с Витебском и его жителями.

Прямая речь

Владимир Семашко, посол Беларуси в России:

- В декабре этого года Беларусь и Россия будут праздновать 20-летие Союзного государства. Пройден достаточно большой путь, и сейчас наступил принципиальный момент подведения итогов двух десятилетий совместного сотрудничества и определения путей продвижения в Союзном государстве. Эта задача решается на уровне правительств, послов совместно с Посткомом. Непросто идет процесс. Но мы сегодня констатируем, что должны выйти на новый этап.

Тем временем

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев провел в Минске свою первую пресс-конференцию. Рассказал, какими принципами будет руководствоваться при работе в Беларуси. По его словам, он испытывает самые позитивные эмоции от пребывания в Минске и ожидает интересной работы, а также включенности коллектива посольства в огромную взаимоувязанную и многогранную деятельность для укрепления, расширения двусторонних отношений. Как подчеркнул глава российской дипмиссии, тональность отношений между государствами, их масштаб и глубина определяются практикой взаимодействия, открытостью, искренностью, которые предъявляют всем Президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин:

- Какие-то вопросы, которые требуют ответов в теме российско-белорусских отношений, на мой взгляд, надо рассматривать через призму стратегического партнерства и удивительной практики многолетних отношений, которые наши народы, представители властных структур и администрации регионов выстроили. Это важнейший результат, не видеть этого и недооценивать это, по моему мнению, неправильно.

На праздник в Минск приехали коллективы из Самары, Ярославля, Смоленска. Для гостей пели Лариса Долина и "Хор Турецкого"... Фото: Сергей Мицевич

Дмитрий Мезенцев рассказал об установке, которую получил от руководства России при назначении послом:

- Необходимо сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь были еще более результативными, чтобы это чувствовали люди, чтобы сохранялись традиции братских народов, национальной славянской культуры, экономическое взаимодействие, возможность и готовность перенимать друг у друга лучший опыт.

Кроме того, Дмитрий Мезенцев уверен, что потенциал Договора о Союзном государстве открывает широкие горизонты для работы:

- Абсолютно убежден, что на этом этапе предложения, которые готовят стороны о реализации союзного договора, по совершенствованию и взаимосвязанности шагов, координации совместных шагов подчеркивают, что потенциал договора очень велик. Можно много еще сделать во благо двух стран и с учетом национальных интересов.

Посол особо отметил, что хочет, чтобы двери российского посольства были широко распахнуты для всех друзей.

Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с послом России по случаю вручения копий верительных грамот. Он поздравил Дмитрия Мезенцева с началом дипломатической миссии и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений.

Подготовил Константин Бакун, bakun@sb.by