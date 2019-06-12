Лавров призвал США заявить о неприемлемости ядерной войны

Россия ждет от США конкретных ответов на сделанные российской стороной предложения по всему спектру вопросов стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на "Примаковских чтениях".

Он указал, что в попытке сохранить статус единственного центра принятия решений США продолжают наносить мощные удары архитектуре международной безопасности , но дал понять, что Москва открыта к непредвзятому разговору. Поиску ответа на вопрос, как избежать не ограниченной никакими правилами гонки вооружений, был посвящен второй день форума.

"Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима, - призвал Лавров. - В этом ключе дважды высказывались лидеры США и Советского Союза, и мы не понимаем, почему в нынешних условиях нельзя переподтвердить эту позицию".

Россия передала США свои предложения по контролю над вооружениями и ожидает конкретных ответов

"Надеемся, что сложные калькуляции в духе того, что более эффективно с точки зрения ресурсов - попытка прорыва к безоговорочному военному доминированию либо инвестирование в диалог и осознание, что, несмотря на разность потенциалов, стоит попробовать договориться и с Россией, - приведут к выбору второй опции", - сказал замглавы МИД Сергей Рябков. Но пока, признал он, непонятно, "какие меры и приемы можно использовать, чтобы остановить этот кризис, избежать распада системы (контроля над вооружениями. - Прим. ред.), а опасность этого существует".

Заключала форум сессия по российской экономике, на этот раз ее участником стал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Он отметил интерес иностранных инвесторов к российским облигациям, но указал, что это не сопровождается восстановлением прямых иностранных инвестиций. Отвечая на связанный с этим вопрос из зала об арестованном Майкле Калви, основателе фонда Baring Vostok, первый вице-премьер признал, что относится к этой ситуации болезненно, но призвал "не фетишизировать" это дело в оценке инвестклимата, дождаться решения суда. "Посмотрите, сколько бизнесменов (в других странах. - Прим. ред.) за решеткой, по сто лет им дают и более, но никто не устраивает дебаты: ты когда за Калви высказался - сразу или не сразу?" - сказал Силуанов, припомнив, таким образом, эмоциональные споры на Петербургском международном экономическом форуме.

"Примаковские чтения" в этом году проходили в год 90-летия со дня рождения Евгения Примакова. Их организаторы - Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Международный центр торговли и Торгово-промышленная палата РФ.