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12.06.2019 18:42
Рубрика: Власть

Гонки по правилам и без

Лавров призвал США заявить о неприемлемости ядерной войны
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(7884)
Россия ждет от США конкретных ответов на сделанные российской стороной предложения по всему спектру вопросов стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на "Примаковских чтениях".
Сергей Лавров: Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир. Фото: РИА Новости Сергей Лавров: Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир. Фото: РИА Новости
Сергей Лавров: Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир. Фото: РИА Новости

Он указал, что в попытке сохранить статус единственного центра принятия решений США продолжают наносить мощные удары архитектуре международной безопасности , но дал понять, что Москва открыта к непредвзятому разговору. Поиску ответа на вопрос, как избежать не ограниченной никакими правилами гонки вооружений, был посвящен второй день форума.

"Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима, - призвал Лавров. - В этом ключе дважды высказывались лидеры США и Советского Союза, и мы не понимаем, почему в нынешних условиях нельзя переподтвердить эту позицию".

Россия передала США свои предложения по контролю над вооружениями и ожидает конкретных ответов

"Надеемся, что сложные калькуляции в духе того, что более эффективно с точки зрения ресурсов - попытка прорыва к безоговорочному военному доминированию либо инвестирование в диалог и осознание, что, несмотря на разность потенциалов, стоит попробовать договориться и с Россией, - приведут к выбору второй опции", - сказал замглавы МИД Сергей Рябков. Но пока, признал он, непонятно, "какие меры и приемы можно использовать, чтобы остановить этот кризис, избежать распада системы (контроля над вооружениями. - Прим. ред.), а опасность этого существует".

Лавров: Евросоюз не должен заниматься "покрывательством" Украины

Заключала форум сессия по российской экономике, на этот раз ее участником стал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Он отметил интерес иностранных инвесторов к российским облигациям, но указал, что это не сопровождается восстановлением прямых иностранных инвестиций. Отвечая на связанный с этим вопрос из зала об арестованном Майкле Калви, основателе фонда Baring Vostok, первый вице-премьер признал, что относится к этой ситуации болезненно, но призвал "не фетишизировать" это дело в оценке инвестклимата, дождаться решения суда. "Посмотрите, сколько бизнесменов (в других странах. - Прим. ред.) за решеткой, по сто лет им дают и более, но никто не устраивает дебаты: ты когда за Калви высказался - сразу или не сразу?" - сказал Силуанов, припомнив, таким образом, эмоциональные споры на Петербургском международном экономическом форуме.

"Примаковские чтения" в этом году проходили в год 90-летия со дня рождения Евгения Примакова. Их организаторы - Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Международный центр торговли и Торгово-промышленная палата РФ.

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