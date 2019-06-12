Молодая энергичная чернокожая девушка однажды в детстве случайно увидела агентов "Людей в черном" за работой и с тех пор мечтала примкнуть к их монохромным секретным рядам. Наконец ее мечта осуществилась. Благодаря упорству, смекалке, наглости и немножко - женской солидарности. И вот, едва получив заветную должность, она уже набивается в напарники к звезде лондонского отделения, мачистому удачливому разгильдяю, который когда-то спас мир, но теперь все почему-то говорят, что он уже не тот.

Новые "Люди в черном" могли быть совсем другими. Какое-то время всерьез рассматривался вариант объединения вселенных Men in Black и 21 Jump Street, и эта идея сразу всем понравилась: успешный комедийный дуэт Ченнинга Тейтума и Джоны Хилла выходит на межгалактический уровень - дайте две, как говорится. Но увы. Что-то там не срослось (вдаваться в подробности уже нет смысла), и за основу была взята совершенно иная идея - попытаться, не особо напрягаясь, заработать денег на давно изжившей себя, но до конца не забытой франшизе.

Из дико популярной серии Marvel импортировали пару узнаваемых лиц: Крис Хемсворт и Тесса Томпсон недурно спелись в третьем "Торе" - так зачем еще что-то выдумывать? Плюс в который раз прощающийся с боевиками Лиам Нисон. Сценаристы - тоже из Marvel, трудившиеся над "Железным человеком" (а также над последними "Трансформерами") Мэтт Холлоуэй и Артур Маркам. Эти ребята из кожи вон лезть не стали - соорудили банальный сюжет про двух напарников, обойдя стороной напрашивающееся развитие меж ними любовных отношений.

Закручено все вокруг не менее стандартного макгаффина - компактного аналога Звезды смерти, способного уничтожать планеты и легко при этом умещающегося в кармане. Действие суперпушки показано в трейлере - как и все остальные более-менее ударные моменты фильма. За суперпушкой охотятся пришельцы-близнецы, неуязвимые и молчаливые (зато не нужно прописывать лишние характеры), а также агенты ЛВЧ, где завелся предатель. Это еще та интрига: один кандидат на роль предателя - педантичный зануда, постоянно мешающийся под ногами у героев, а второго и последнего играет Лиам Нисон.

Главная отличительная особенность фильма отражена в подзаголовке - "Интернэшнл". География локаций регулярно меняется: из Нью-Йорка нас отправляют в Лондон, оттуда - в Марракеш, затем в пустыню, в Италию, снова в Лондон и - в Париж. Казалось бы, здорово, разнообразие. По дороге встречаются даже интересно придуманные внеземные существа: хитрый мелкий поганец, мимикрирующий под бороду (да!), и трехрукая злодейка джеймсбондовского типа с восхитительно уродливой прической (Ребекка Фергюсон), базирующаяся на собственном острове-крепости. Но таковых всего два и потенциал их в полной мере не раскрывается - они здесь, к сожалению, мимоходом. В отличие от Пешкина.

Все ведь любят Джа-Джа Бинкса, правда? Такой уморительно болтливый и неуклюжий! Встречайте: Пешкин - идейный потомок взбесившего миллионы зрителей по всему миру гунгана! Он совершенно бесполезен для сюжета, но будет с вами на протяжении большей части фильма. И на протяжении большей части фильма он будет трепаться, генерируя идеально плоский юмор. Это, конечно, просто оскорбительно. За кого вообще они принимают свою аудиторию, настойчиво подсовывая ей под нос столь отвратительно глупого персонажа? Позор, позор, фу так делать.

Впрочем, фильм плох не из-за нарисованного инопланетного лилипута, а из-за того, что все здесь предпочитают не действовать а разговаривать. Здесь поговорили, метнулись через полмира - там поговорили. И так далее. Режиссер Ф. Гэри Грей своей предыдущей картиной, "Форсаж 8", убедительно продемонстрировал, что прекрасно умеет создавать безумное взрывное зрелище, но теперь он почему-то вдруг заметно обленился. Хотя вот же: гонка по Марракешу на летающем реактивном мотоцикле - возьми и забабахай как умеешь. Ан нет, гонка по Марракешу у него тут почему-то ужасно неторопливая, безадреналиновая. И так во всем. Единственную перестрелку Крис Хемсворт проводит стоя на месте - куда это годится?

"Людям в черном: Интернэшнл" катастрофически нечего показать. Создатели каждой сценой как бы издевательски, с вызовом заявляют: ну да, мы абсолютно не старались, и что? Каждый безбожно затянутый диалог, каждый до смерти избитый поворот об этом кричит. А с постера на стене (лаконичная "пасхалочка") Томми Ли Джонс и Уилл Смит неодобрительно взирают, как их последователи вяло топчутся на остатках сотворенного ими наследия. Не великого, но все-таки славного. Зато один из центральных героев на этот раз женщина. Ура, победа.

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