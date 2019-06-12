Лукашенко поздравил Путина и народ страны с Днем России

Дальнейшее углубление белорусско-российской интеграции приумножит традиции дружбы между странами и народами Союзного государства. Об этом говорится в тексте поздравления Александр Лукашенко, которое он направил в День России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Этот праздник, подчеркивается в приветствии, знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории Российской Федерации - укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия "Россия добилась впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене", - говорится в поздравлении.

Приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, отметил Лукашенко, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины являются залогом устойчивого развития общества и его благополучия. Он выразил уверенность в том, что "совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций" двусторонней дружбы.

Белорусский лидер направил также поздравления председателю правительства России Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину.