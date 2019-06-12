Макрон высказался за активизацию диалога с Россией

Страны Европы нуждаются в диалоге с Россией по целому ряду вопросов, убежден президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

"Нам нужна стратегическая дискуссия, поэтому в ближайшее время у меня будет новый подробный и содержательный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - цитирует ТАСС фрагменты интервью французского лидера.

Европа нуждается в диалоге с Россией "по вопросам доверия и безопасности", сказал он.

"У нас имеются разногласия, но мы работаем вместе", - убежден французский президент.