Маркировка продуктов может поднять их стоимость

Затраты одного предприятия на введение маркировки пищевых продуктов могут составить миллионы евро, рассказали "РГ" отраслевики. Эти расходы производители вынуждены будут переложить на покупателей, уверяет бизнес.

"На линию по маркировке товаров требуется принтер, аппликатор, машина для отбраковки товара. Для среднего предприятия, которое в сутки на переработку принимает всего 50 тонн молока и имеет восемь линий, внедрение маркировки обойдется в два миллиона евро", - рассказывает председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая. Для среднего и малого бизнеса эти расходы очень высоки, считает она. Одна линия для маркировки стоит примерно 250 тысяч евро, предприятию требуется несколько таких линий, соглашается исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Начнется внедрение маркировки пищевых продуктов с "молочки". На каждый пакет, скажем с молоком, на предприятии будет наноситься штрихкод, который защитит продукт от подделок. Проект по маркировке молочной продукции стартует в ближайшее время, заявил глава минпромторга Денис Мантуров. Участие в пилоте будет добровольным, но затем маркировку предполагается сделать обязательной. Оператором будет выступать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

За молочными должны последовать и другие продукты, например рыбные. Однако, как рассказал Гудков, планы по введению маркировки касаются только осетров и икры осетровых, пояснили рыбопромышленникам в минсельхозе. В этом случае затраты на оборудование не сыграют роли, так как нет массового производства и поточной линии. "Хоть руками маркируй", - говорит Гудков. Тем не менее в дальнейшем маркировка может быть распространена и на другие виды рыбной продукции.

Введение маркировки скажется на себестоимости продуктов, так как придется перестраивать линии и менять технологический процесс, отмечает врио директора Федерального научного центра пищевых систем Оксана Кузнецова. Могут возникнуть технические сложности. "В пищепроме используется тара из разного материала и разной геометрической конфигурации. Знак не держится или его невозможно сделать, например, если применяется натуральная оболочка в колбасе", - поясняет она.

Если технология пока не может внедряться из-за дороговизны или организационных ограничений, то с течением времени она должна совершенствоваться, считает Гудков. "Мы все равно выйдем на индивидуальную маркировку из-за бизнес-интересов и борьбы за конечного потребителя", - говорит он. Когда будет готова инфраструктура, подключиться к маркировке смогут также средние и малые предприятия. Но пока в уравнении слишком много неизвестных. "Сколько все же потребуется линий, по какой цене они будут приобретаться, во сколько обойдется монтаж, и есть ли вообще эти линии в наличии?" - перечисляет Гудков. Когда в правительстве смогут ответить на эти вопросы, можно будет посчитать, как внедрение маркировки отразится на росте цен в рознице, отмечает он.

Продукты могут подорожать из-за того, что производителям придется устанавливать специальное оборудование и менять технологический процесс

По мнению отраслевиков, нужно решить главный вопрос - возможность интеграции системы маркировки с системой прослеживаемости животноводческой продукции "Меркурий" Россельхознадзора. Поэтапно она уже внедряется, поэтому часть представителей отрасли маркировку для продуктов питания животного происхождения считают избыточной. Но если она будет интегрирована с системой прослеживаемости, то даст покупателям всю информацию по каждой единице продукции, отмечает Гудков. Пока та концепция, которая есть у ЦРПТ, предлагает полную автономность, а четких шагов по интеграции двух систем представители пищепрома не видят.