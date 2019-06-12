МИД РФ: У Москвы нет скрытой повестки в отношении ядерной сделки с Ираном

Москва не проводит никакой скрытой повестки в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерному урегулированию в Иране, заявил 12 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"У нас нет двойной или скрытой повестки дня, мы свою позицию честно представляем и излагаем в контактах со всеми - и с американцами, и с иранцами", - рассказал он после встречи с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Праге.

При этом российский дипломат подчеркнул, что Москва не может игнорировать возможный развал ядерной сделки.

"Мы не можем не воспринимать со всей серьезностью перспективу при наихудшем сценарии просто обрушения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если не найдется противоядия той тенденции к игре на повышение ставок, которая наблюдается в последнее время", - заявил он.

Рябков также отметил, что Россия приветствует любые усилия в плане нахождения разумного баланса вокруг СВПД. Он заявил об этом в контексте нынешнего визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Российская сторона будет очень рада, "если японские коллеги в ходе проходящего визита сумеют помочь продвижению к взаимопониманию, в том числе между Тегераном и Вашингтоном, потому что в Москве встревожены возросшей напряженностью в регионе Персидского залива, постоянными угрозами, вплоть до угроз, имеющих характер шантажа, который слышится из некоторых столиц", добавил Рябков.

Говоря о влиянии других заинтересованных сторон на сохранение СВДП, Рябков отметил, что Евросоюз "не проявляет должной политической воли и динамики в плане создания условий для нормального экономического взаимодействия с Ираном, в том числе в области экспорта традиционных иранских товаров, в первую очередь энергоносителей, и предоставления Ирану возможностей получать соответствующие доходы от этого экспорта".

Что касается озвученной ранее Ираном угрозы выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), то, как подчеркнул российский дипломат, "мы не считали бы правильным реализацию идеи о выходе Ирана из ДНЯО. Это нанесло бы очень сильный удар по не только режиму нераспространения, но и по глобальной, не говоря уже о региональной безопасности".