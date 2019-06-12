МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена

Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.

"Контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия", - подчеркнул дипломат.

По этой причине, отметил Рябков, Москва пока что никак не конкретизирует формат встречи. "Создается впечатление, что Вашингтон сам еще не определился с предпочтительным форматом", - добавил он.

Если конкретики не последует, то встреча может состояться просто "на ногах", сказал Рябков, уточнив при этом, что пока все только на уровне предположений ввиду отсутствия какой-либо конкретики.