Новости

Украина придумала схему покупки газа в РФ 09:39
В Вашингтоне хотят запустить надувного Трампа 09:19
Милорад Додик поздравил Владимира Путина с Днем России 09:10
В России стартовали продажи Lada Granta Cross 08:20
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении 08:20
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией 07:59
У женщины с "раком мозга" внезапно обнаружили другую болезнь 07:45
Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции 07:42
Жители Владивостока побывали на японском миноносце 06:45
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля 06:38
В День России в столице сохранится жара 05:06
Мексика отправила подразделения Нацгвардии на южную границу 04:43
В Якутске две девочки получили переломы на надувном аттракционе 04:37
ДТП с участием шести автомобилей произошло в Москве 04:12
Вулкан Ключевской "отсалютовал" в День России столбом пепла 04:01
Арестованному за взятку вице-мэру Якутска предъявлено обвинение 03:42
Лидер Rammstein подрался с фанатом и сломал ему челюсть 03:30
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами произошел в Петербурге 02:47
Италия заявила о снижении потока беженцев в шесть раз 01:57
Оставленных в подмосковном хостеле малышей передали во временную семью 00:47
В Москве в пруду нашли останки женщины 00:20
Макрон высказался за активизацию диалога с Россией 00:10
Сборная Германии разгромила Эстонию со счетом 8:0 11.06.2019
Пользу кофеина против приступов редкой болезни помогла найти случайность 11.06.2019
РФ предложила КНР локализовать у себя производство телеком-оборудования 11.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 09:10
Рубрика: В мире

Милорад Додик поздравил Владимира Путина с Днем России

Текст: Александр Борисов

Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину в связи с Днем России, пожелав всего самого доброго президенту РФ и братскому русскому народу.

Фото: Александр Борисов
Милорад Додик: Мы не будем рисковать дружбой с Россией

"Использую эту возможность для того, чтобы повторить свою определенность на совместную работу для укрепления дружеских связей между нашими народами на всех уровнях. Русский и сербский народы связывают традиционная дружба, глубокие культурные и духовные скрепы, которые усиливаются благодаря Вам", - говорится в поздравительном сообщении Милорада Додика, опубликованном на сайте Президиума БиГ.

Между тем Милорад Додик неоднократно подчеркивал, что жители Республики Сербской (входит в состав БиГ) ждут Владимира Путина в гости.

"Добро пожаловать к нам в гости. Верю, что он приедет в Баня-Луку. Открытие русско-сербского центра (храма в честь святых царственных страстотерпцев) в Баня-Луке станет отличным поводом для визита Владимира Путина, - сообщал в интервью изданию Novosti политик. - Россия - это серьезная страна. Если бы не было Республики Сербской, то в БиГ принимались бы только плохие решения в отношении России. И это знают в России. Нас не волнует, что Запад думает об этом. Не может Запад иметь здесь большее влияние, чем Россия. Тот самый Запад никогда не интересовался, в чем заключается интерес Республики Сербской".

В мире Европа Босния и Герцеговина Президент 12 июня - День России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ
Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу