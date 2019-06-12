Милорад Додик поздравил Владимира Путина с Днем России

Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину в связи с Днем России, пожелав всего самого доброго президенту РФ и братскому русскому народу.

"Использую эту возможность для того, чтобы повторить свою определенность на совместную работу для укрепления дружеских связей между нашими народами на всех уровнях. Русский и сербский народы связывают традиционная дружба, глубокие культурные и духовные скрепы, которые усиливаются благодаря Вам", - говорится в поздравительном сообщении Милорада Додика, опубликованном на сайте Президиума БиГ.

Между тем Милорад Додик неоднократно подчеркивал, что жители Республики Сербской (входит в состав БиГ) ждут Владимира Путина в гости.

"Добро пожаловать к нам в гости. Верю, что он приедет в Баня-Луку. Открытие русско-сербского центра (храма в честь святых царственных страстотерпцев) в Баня-Луке станет отличным поводом для визита Владимира Путина, - сообщал в интервью изданию Novosti политик. - Россия - это серьезная страна. Если бы не было Республики Сербской, то в БиГ принимались бы только плохие решения в отношении России. И это знают в России. Нас не волнует, что Запад думает об этом. Не может Запад иметь здесь большее влияние, чем Россия. Тот самый Запад никогда не интересовался, в чем заключается интерес Республики Сербской".