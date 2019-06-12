Минск: "Доктор Айболит" к миссии на II Европейских играх готов

Доброго доктора Айболита, который, благодаря Корнею Чуковскому, уже второй век восхищает детвору и взрослых своим профессионализмом и мужеством, минчане считают негласным хранителем заветов Гиппократа и у белорусский медиков в дни предстоящих с 21 по 30 июня II Европейских игр.

Хлопот и забот у столичных медиков, конечно, прибавится, признается председатель городского комитета по здравоохранению Сергей Малышко, слова которого приводит БЕЛТА. Для обслуживания участников и болельщиков континентальных состязаний в мегаполисе уже "сверстаны" мобильные бригады и стационарные медицинские пункты на всех объектах.

На спортивных площадках все дни соревнований, пояснил Малышко, будут работать мобильные группы "Спорт" и "Зритель". Кстати, и медицинские пункты организованы соответственно: для зрителей и спортсменов. Бригады, уточнил он, формируются комбинированные: в них входят представители научно-практического центра спорта, скорой помощи и поликлиник.

Отвечая на вопрос о количестве стационарных пунктов, чиновник дал понять, что их число, как и обслуживающих мобильных бригад, на каждом объекте будет зависеть от его масштабов и ожидаемых участников. На стадионе "Динамо", например, для спортсменов оборудованы два пункта, а для болельщиков - четыре-пять, а во Дворце спорта - по одному на каждую категорию атлетов.

В Студенческой деревне, где будут проживать около шести тысяч участников состязаний, уже готова к работе дополнительная поликлиника, медицинский пункт для обслуживающего игры персонала, изоляторы для инфекционных пациентов. В общежитиях у спортсменов предусмотрены отдельные медицинские блоки и массажные кабинеты.

Зарезервированы, по словам Малышко, и места в стационарных клиниках города. "Персонал больниц готов к приему болельщиков, в том числе и иностранных граждан", - добавил он, отметив, что это никак не отразится на объемах оказания помощи местным жителям.

На время соревнований в городе будут дежурить дополнительно двадцать медицинских бригад. Но и это еще не предел для городского здравоохранения, резюмировал представитель столичных властей.