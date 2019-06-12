На "Кинотавре" показали новые фильмы Гай Германики и Лунгина

Парадоксальная вещь - нового фильма эпатажного режиссера Валерии Гай Германики, казалось бы, ждали все. Полнометражные картины она не снимала с 2014 года - пять лет. Однако, рейтинг ожиданий у фильма "Большая поэзия" Александра Лунгина на "Кинопоиске" - в России "зашкалил" под сто процентов - побольше, чем у иных голливудских блокбастеров, и, забегая вперед, можно сказать, что фильм возложенные на него надежды во многом оправдал.

Две эти картины показали на "Кинотавре" в один день - таким образом "скрестив" мужское и женское кино. Действительно так получилось, что "Большая поэзия" - фильм про слабость мужественных, а "Мысленный волк" - так называется новая картина Гай Германики - про силу женственных. Программного директора "Кинотавра" Ситору Алиеву можно лишь поблагодарить за так удачно составленное расписание, позволяющее сравнить в определенном смысле обе работы. Тем более что в этот же день, накануне кинопоказов, в деловой программе фестиваля состоялась дискуссия, где снова обсуждали мировую тенденцию делить кино на мужское и женское, придя к выводу, что у нас в стране перегибов по гендерному, а не по творческому, признаку, к счастью, не наблюдается.

"Большая поэзия" по сюжету в целом не нова и отсылает в этом плане не только к мировой классике (например, можно сравнивать с "Бойцовой рыбкой"), но и к недавно показанному у нас сериалу "Ненастье". Инкассаторы, что не устояли перед властью и магией денег; люди, прошедшие войну, которые не могут приспособиться к мирной жизни. Кстати, на пресс-конференции фильма Александр Лунгин рассказывал о нескольких фильмах-референсах, в том числе ему задали вопрос и о кодексе самураев, и он не отрицал параллелей. При этом видение и способ, которым сделана "Большая поэзия", полностью раскрывают собственный почерк и индивидуальность режиссера. Инкассаторы-поэты - такого не было нигде прежде. Да и о тех, кто прошел Чеченскую в 90-е или побывал в Луганске - у нас практически не снимали.

"Война - это когда все время скучно, иногда страшно", - говорит один герой. Его зовут Леха, и играет эту роль Алексей Филимонов - актер, который умеет создавать такие яркие образы, что потом трудно воспринимать его в реальности обычным человеком (чего только стоит его Комар в фильме Оксаны Бычковой "Еще один год", в основу которого легло произведение Александра Володина "С любимыми не расставайтесь", или же главная роль в "Кислороде" Ивана Вырыпаева). Другой герой - Виктор (об своей работе в "Большой поэзии" недавно в интервью "РГ" рассказывал Александр Кузнецов) говорит о том, что человеческая память устроена так, что все что ты хочешь забыть - помнишь, а все что хочешь запомнить - забываешь. Это также касается войны. Работают парни в ЧОПЕ. Их командир - ротный, чтобы забыться, пьет - он прошел в 95-м Чеченскую, получил орден за то, чего не совершал, и живет в разладе сам с собой. Наши же друзья нашли лекарство от войны в поэзии - ходят в литературную студию (тут в картине использованы элементы документального кино). Далее ход сюжета фильма в чем-то напоминает картину "Воспитательница" Сары Коланджело - где главная героиня выдает за свои стихи пятилетнего ребенка. Так произойдет и тут - в фильме Александра Лунгина, где один из закадычных друзей окажется поэтом в душе, "поэтом, не пишущим стихов", другой - настоящим талантом в жизни. Человеческие качества солдата-поэта приведут к благородным поступкам, а талант на поверку будет самым заурядным раздолбаем, способным предать и друга, и семью. Поэт - тот, кем дозволено быть, но не дозволено становиться - об этом писал еще Герман Гессе в "Игре в бисер". У каждого из друзей окажется то, что ценно для другого, и они воспользуются дружбой так цинично и романтично как смогут.

Мир больших денег и соблазнов также появится в фильме. В первом случае - в банкире Цыпине, которого играет Федор Лавров. "Это тоже надо так уметь, чтобы нигде не участвовать", - скажет он про войны. Во втором - искушением послужат петушиные бои, любовь и слава - тема, как попасть к блогеру, у которого сто тысяч подписчиков, и как набрать свои 250 тысяч просмотров в Интернете. Хотя миллионы и соблазны друг другу, по сути, тоже не противоречат.

На самом деле для рецензии на фильм Александра Лунгина достаточно было записать стихи, которые звучат в его фильме. В том числе и рэп (а вдруг для продвижения запишут специальный диск - текстовой "саундрек?). Тут даже можно было бы поиронизировать над тем, что сериал "Бонус" Гай Германики посвящен рэперам. Однако, перейдем к прозе, рассказывая о том, что в фильме "Мысленный волк" Гай Германика, по сути, показала свое видение сказки Шарля Перро "Красная Шапочка" - в современных условиях и обстоятельствах. Свою "Красную Шапочку" Гай Германика сняла по сценарию Юрия Арабова. Картина начинается "от обратного" - человека достают из земли, обмывают, кладут в кровать, и вот уже он - снова живой - сидит за столом с двумя женщинами в красных платках - (вот она - заданность темы Красной шапочки), ест не пирожки, но блинчики, смотрит в чистое поле, и в этой идеальной реальности вскоре появятся и волки и чернота.

Гай Германика приехала на "Кинотавр". Но именно состояние ожидания ребенка и материнство поясняет новое кино Валерии. Оно - женское в той же степени, что и фильм "Талли" с Шарлиз Терон. В нем - вся женская история, вся судьба, все страхи и фантазии. От идеального образа мечтаний молодой девушки - до появления волка как мужского сексуального начала в жизни и в голове. От надежд до ожесточения. От ухода от любви до возвращения к ней. От соединения отношений с мужчиной и с ребенком до разделения них. От женской взаимовыручки до предательства. В фильме есть бабушка, дочка и ...внук (мальчика играет девочка, таким образом, все становится на свои места). Страшный внук, но не страшнее, чем волк. Германика - мастер образов, конечно, и фильм ее, понятный скорее зрителю искушенному, чем простому, вмещает в себя все ужасы и мелодрамы, которые можно услышать на девичниках, и даже больше. Мужчинам в эту зону вход воспрещен. Юлия Высоцкая в роли бабушки - она же - волчица - не похожа на себя саму ни в одной киноработе. Бабушка, мать, хозяйка очага - женщина, стремящаяся быть желанной, и в то же время - хозяйка очага, которая охраняет свой дом. Королева, которая может оставаться такой - как в провинции, так и в глуши - дочь говорит, что всю жизнь завидовала ее прямой спине. Практически единственное, в чем можно упрекнуть Гай Германику - фильм в некоторых местах сделан неряшливо и небрежно. Но он поднимает такие темы, за которые ему это можно простить. И вполне вероятно допущение, что режиссер сделала это нарочно.