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12.06.2019,  
11:53
Текст:  Руслан Мельников

На вооружение российской армии поступил новейший пистолет "Удав"

В российскую армию поступила первая партия пистолетов "Удав".
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора входящего в "Ростех" ЦНИИТОЧМАШ Альберта Бакова, уже началась опытная войсковая эксплуатация нового пистолета.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Самозарядный девятимиллиметровый "Удав" является российской разработкой и производится из российских комплектующих. Магазин "Удава" рассчитан на 18 патронов, что на 10 патронов больше, чем у ПМ. Новый пистолет может использовать трассирующие, бронебойные и экспансивные боеприпасы. Кроме того, специально для этого оружия созданы дозвуковой патрон и патрон повышенной пробиваемости.

Ранее сообщалось, что со временем "Удав" может заменить ПМ.

В Минобороны РФ по достоинству оценили новый пистолет и после госиспытаний рекомендовали принять "Удав" на вооружение. На испытаниях пистолет продемонстрировал устойчивую работу при температурах от +50 до -70 градусов Цельсия, высокие тактико-технические характеристики и живучесть.

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