На вооружение российской армии поступил новейший пистолет "Удав"

В российскую армию поступила первая партия пистолетов "Удав".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора входящего в "Ростех" ЦНИИТОЧМАШ Альберта Бакова, уже началась опытная войсковая эксплуатация нового пистолета.

Самозарядный девятимиллиметровый "Удав" является российской разработкой и производится из российских комплектующих. Магазин "Удава" рассчитан на 18 патронов, что на 10 патронов больше, чем у ПМ. Новый пистолет может использовать трассирующие, бронебойные и экспансивные боеприпасы. Кроме того, специально для этого оружия созданы дозвуковой патрон и патрон повышенной пробиваемости.

Ранее сообщалось, что со временем "Удав" может заменить ПМ.

В Минобороны РФ по достоинству оценили новый пистолет и после госиспытаний рекомендовали принять "Удав" на вооружение. На испытаниях пистолет продемонстрировал устойчивую работу при температурах от +50 до -70 градусов Цельсия, высокие тактико-технические характеристики и живучесть.