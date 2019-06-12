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Рубрика: Экономика

Назван ключевой фактор для самочувствия рубля

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля накануне сумел укрепиться к доллару и евро, следуя за общей тенденцией развивающихся рынков. Его динамика в ближайшей перспективе и примерно на следующие два месяца в целом будет зависеть от интереса инвесторов к рисковым активам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Укрепление рубля к доллару и евро во вторник вместе с курсами валют развивающихся стран произошло в том числе и благодаря тому, что власти Китая снизили справочный обменный курс китайского юаня, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". Российская валюта дорожала и при поддержке растущей нефти, уточняют они.

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Но в целом торги в российской валюте продолжают демонстрировать слабоактивный характер, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Так, последние полтора месяца она большую часть времени проводит в диапазоне 64,4-65,5 рубля за доллар. Явных драйверов для роста волатильности в рубле, по мнению аналитика, сейчас нет.

Ключевым фактором для краткосрочного самочувствия рубля остается общее восприятие инвесторами рисков развивающихся рынков, считает Поддубский. Сильные же внутренние драйверы для рубля, по его мнению, на текущий момент отсутствуют.

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С фундаментальной точки зрения коррекция нефтяных котировок в конце мая - начале июня привела к тому, что курс рубля на текущий момент близок к равновесному, подчеркивает Поддубский. По его словам, все это делает рубль еще более зависимым от внешнего фона. В базовом сценарии аналитик ориентируется на консолидацию курса вблизи 64,5-65 рублей за доллар.

Факторы давления на рубль - это существенный объем покупок валюты Банком России для Минфина (около 19,1 миллиарда рублей в день) и сезонное ухудшение сальдо текущего счета платежного баланса - пока что не оказывают выраженного влияния, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург". По их мнению, российская валюта пока что будет оставаться в коридоре 64,5-65,5 рубля за доллар, но на фоне эскалации торговых войн и ухудшения внешних условий можно ожидать, что рубль будет торговаться выше этого диапазона в следующие пару месяцев.

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