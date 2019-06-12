Николай Дроздов отказался вести "В мире животных"

"В мире животных" осиротела: один из самых любимых отечественных телевизионных ведущих Николай Дроздов ушел из программы.

Об этом Николай Николаевич, которому 20 июня исполняется 82 года, рассказал в беседе с KP.RU. Уточнив, что его все просят остаться, но он решительно отказался - ведь "сколько уже лет!" (больше сорока).

По словам Дроздова, с передачей он "завязал" полгода назад. А все, что сейчас могли видеть с его участием зрители - это "ретро", записи прежних выпусков.

"У них там море этих старых записей. Я не возражаю - пусть показывают", - разрешает Николай Николаевич. Присовокупив, что ему в последнее время "ничего за это не платили, это была работа, как общественная нагрузка". Которую он больше не потянет. Здоровье не то.

Напомним: в начале года Дроздов попал в больницу, неудачно упав - четыре перелома.

"Товарищ Ленин не помните, что сказал по этому поводу? Он писал, обращаясь к пожилым людям: "Лечиться, лечиться и лечиться!" - юморит ведущий. На вопрос - может, все-таки возможно возвращение на ТВ? - отвечает категорически: "Нет. С какой радости?".

Николай Дроздов родился в 1937 году в Москве. Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. Член Академии российского телевидения. С 1977 года вел "В мире животных".

Помимо прочего, Дроздов - актер кино и озвучки. Сыграл в фильмах и сериалах "Женщина в белом" (адвокат Кирл), "Влюблен по собственному желанию", "Дракоша и компания", "Карнавальная ночь 2", "Ирония любви", появлялся в "Ералаше".

Озвучил мультфильмы "Необыкновенные приключения Карика и Вали" (профессор Енотов), "Зверополис" (ленивец Блиц) и "В поисках Дори", новое "Простоквашино".