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Попавший в больницу Николай Дроздов рассказал о своем состоянии

ТВ и сериалы
    09.01.2019, 17:46
Текст:   Олег Усков

Любимый телеведущий нескольких поколений россиян Николай Николаевич Дроздов, в ночь с 1 на 2 января госпитализированный с переломами, рассказал о своем состоянии.

По словам 81-летнего ученого, врачи планируют выписать его через неделю.

Фото: Максим Шеметов/ ТАСС
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"Лечусь после перелома двух ребер, которые получил дома во время утренней зарядки, неудачно упал во время упражнения", - сообщил Николай Николаевич агентству городских новостей "Москва".

Как добавил Дроздов, "лечение идет успешно" и уже через неделю он намерен приступить к работе.

Николай Дроздов родился в 1937 году в Москве. Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. Член Академии российского телевидения.

С 1977 года - ведущий телепередачи "В мире животных". Актер кино и озвучки. Сыграл в фильмах и сериалах "Женщина в белом" (адвокат Кирл), "Влюблен по собственному желанию", "Дракоша и компания", "Карнавальная ночь 2", "Ирония любви", в "Ералаше". Озвучил мультфильмы "Необыкновенные приключения Карика и Вали" (профессор Енотов), "Зверополис" (ленивец Блиц), "В поисках Дори".

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