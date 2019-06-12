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12.06.2019 11:15
Рубрика: В мире

Новый президент Казахстана принял присягу и пообещал перемены на благо людей

Текст: Константин Волков

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность 12 июня. На инаугурации, прошедшей во Дворце независимости в Нур-Султане (бывший Астана) он принес присягу, положив руку на Конституцию республики. "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", заявил он, после чего ему было вручено удостоверение президента.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В честь вступления нового президента в должность был произведен залп из артиллерийских орудий.

На церемонии присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинувший свой пост в марте, а также депутаты парламента, члены кабинета министров, дипкорпус, представители Конституционного совета и другие.

"Созидательные перемены на благо людей - вот мое понимание прогресса, - заявил Токаев после вступления в должность. - При этом власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами. Не обещать, а делать. Такого правила должны придерживаться все члены правительства и главы регионов (акимы)".

Также он подчеркнул, что "Мы продолжим конструктивный, сбалансированный и многовекторный внешнеполитический курс, будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене. Внешнеполитическая деятельность страны будет приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину... Многие годы занимаясь международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи. Торговые войны, напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов - все это новая геополитическая реальность... Экономический, социальный и политический прогресс - это наш единственный правильный ответ на вызовы современности. Мы открыты миру, стремимся к лучшим достижениям, передовым технологиям".

Во внутренних делах Токаев намерен сосредоточиться на социальной сфере, обеспечении единства общества, поддержке предпринимательства.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"Планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся, - заявил новый президент. - Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику... Буду поддерживать казахстанских предпринимателей, буду привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс. Моя цель - обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина".

В частности, Токаев пообещал до 1 сентября подготовить пакет реформ по снижению уровня коррупции. Кроме того, он намерен реализовать "программу бизнес-инициатив молодежи, поддерживать молодежные стартапы, внедрять программы трудоустройства молодежи".

В мире экс-СССР Казахстан
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