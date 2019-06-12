Нурмагомедов: Макгрегор не заслужил реванша со мной

В Лондоне состоялась первая пресс-конференция, посвященная бою Хабиба Нурмагомедва и Дастина Порье в рамках турнира UFC-242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. В мероприятии приняли участие оба участника предстоящего поединка.

Пресс-конференция прошла в закрытом режиме: болельщиков туда не пускали, только журналистов. Впрочем, например, Конору Макгрегору это не помешало бы устроить из мероприятия вызывающее шоу с собой в главной роли. В его отсутствии все прошло совершенно иначе. Бойцы вели себя корректно и подчеркнуто демонстрировали уважение друг к другу.

"Я просто постараюсь быть собой, - подчеркнул Порье. - Покажу в октагоне все, на что способен. До меня победить Хабиба пытались 27 человек, но ни у кого не получилось. Думаю, то, что он не дрался целый год, не скажется на его силе. Он будет таким же мощным, как в бою с Макгрегором. Многим интересно, вижу ли слабости у него. На самом деле, мне это не нужно. Я сам должен быть сильным. Мой шанс - в опыте, настрое и уверенности в себе. Я хочу творить историю и посвящу этому оставшиеся 11 недель подготовки. Хабиб крут, но нужно поставить его в условия, в которых он еще не бывал".

Нурмагомедов со своей стороны отметил, что при заключении контракта с UFC обеим сторонам пришлось пойти на компромиссы. Для бойца главным аргументом стала возможность присутствия на поединке его отца Абдулманапа. Напомним, когда бои Хабиба проводились в США, Нурмагомедов-старший не мог въехать в страну из-за проблем с визой.

Разумеется, обойти тему Макгрегора обойти было никак нельзя. Напомним, Нурмагомедов победил ирландца прошлой осенью. Бой, проходивший в Лас-Вегасе, закончился массовой дракой, по итогам которой оба бойца получили дисквалификацию. "Иногда действуешь вне зависимости от ситуации. Я бы повторил это сто раз из ста, если бы пришлось", - признался Хабиб, когда у него спросили, не жалеет ли он о своем прыжке, спровоцировавшем тот инцидент.

Что касается возможного реванша с Макгрегором, россиянин не преминул шансом лишний раз задеть ирландца.

"За последние три года у него только одна победа, и та в любительском боксе, - сказал Нурмагомедов. - Он стучал об пол в поединке со мной, умолял пощадить его. А теперь говорит о реванше. На очереди Тони Фергюсон. Нас интересуют люди, у которых победные серии. У меня много дел и без Конора. Насчет боя с Сен-Пьером не уверен, что он будет еще драться. Мне нужно укреплять свое наследие. Я должен побить Дастина, побить Фергюсона и побить Жоржа. Тогда я смогу первым номером рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Такова моя цель".

О Порье Хабиб высказался куда более уважительно: "Дастин очень опытный боец, у него больше 20 поединков. Уважаю его как человека и как бойца, он победил многих крепких ребят. В последнем бою его бокс был впечатляющим. Но для меня ничего не изменилось: собираюсь идти вперед".

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. У Порье - титул временного чемпиона.