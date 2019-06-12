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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Открыт прямой рейс Куньмин-Санкт-Петербург

11 июня открыт рейс Куньмин-Санкт-Петербург, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Первый перелет по этому маршруту выполнен широкофюзеляжным пассажирским лайнером "Эрбас" A330 авиакомпании "Lucky air". Время полета составило около 10 часов.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Первый рейс перевез 292 пассажира с коэффициентом загрузки 100 процентов. Пассажиры - в основном туристы из разных городов Китая, таких как Куньмин, Чэнду, Гуйян и Сиань.

Президент авиакомпании "Lucky air" Кун Сянюй отметил, что маршрут Куньмин-Санкт-Петербург дополнит уже существующий рейс Куньмин-Москва, образуя туристическое кольцо Куньмин-Москва-Санкт-Петербург, которое более удобно для туристов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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