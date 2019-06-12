Платформа для взлета: Эксперты ПМЭФ обсудили национальные цифровые решения

Второй день Петербургского международного экономического форума-2019 открыл бизнес-завтрак Forbes на тему "Национальные платформы: путь к самоизоляции или точки роста?". Эксперты обсудили российские платформенные решения, особенности их продвижения и государственное участие в их развитии.

Цифровая революция полностью определяет повестку дня, как социально-экономическую, так и политическую, заявил модератор, редакционный директор Forbes Николай Усков, открывая дискуссию: "По масштабам перемен, которые мы переживаем сейчас, можно сравнить наше время только с эпохой Возрождения - временем, когда мир, скажем так, перевернулся. До конца ли мы используем те возможности, которые открывает перед нами технологическая революция, - это большой вопрос. Только сейчас мы начинаем понимать, насколько был прав родоначальник математики, геометрии и музыки Пифагор, сказавший знаменитое "Все есть цифра".

Николай Усков обозначил главную тему встречи - создание национальных платформенных решений, на которых базируются различные сервисы: "Речь идет о национальных платформах: это и государственные платформы, и платформы, запущенные частным бизнесом. Здесь не так важно, для каких целей - для обеспечения суверенитета страны или для решения насущных проблем экономики". Модератор дискуссии поставил вопрос: могут ли российские национальные платформы быть интересны мировому рынку или мы безнадежно отстали от иностранных конкурентов?

По мнению президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, на мировом рынке добьются успеха только те российские платформы, которые не будут копировать зарубежные: "Работая в сфере интеллектуальной собственности, в частности, с авторскими правами, патентами и товарными знаками, мы видим, что многие отечественные сервисы, платформы и цифровые экосистемы дублируют или копируют западные. Такие решения сразу приобретают ряд ограничений: их ниша - это локальный рынок, но не более. О выходе на мировой рынок говорить не приходится. На мой взгляд, неким "взломом" такой закономерности является уникальность особенностей предлагаемых сервисов, создание "фишек" или узкая направленность, специализация. Например, есть Ebay с потребительскими товарами, а у нас это IPEX - цифровая биржа для работы с интеллектуальной собственностью".

С ним согласен директор по цифровой трансформации ПАО "Газпром нефть" Андрей Белевцев: "Когда мы говорим про платформы, первое, что нужно сделать, - это определиться с самим понятием. Многие считают, что делать платформы гораздо моднее и увлекательней, чем какой-то унылый проект. Слово "платформа" сейчас используется и к месту, и не к месту. По факту есть платформы коммерческие, их задача - находить на рынке людей и сводить их между собой, а бывают платформы технологические. Их главная задача - облегчить разработку продуктов, сделать так, чтобы следующий продукт на этой платформе появлялся и доходил до потребителя быстрее. В обоих случаях важно думать о том, как консолидировать определенный спрос, как сделать так, чтобы продавцы и покупатели находили друг друга проще и быстрее без посредников, как сделать услугу максимально комфортной для клиента. Есть платформы однозначно закрытые, и их владельцы пытаются таким образом привлечь максимальную выгоду. Есть платформы, которые делают все максимально открытым - по принципу "давайте объединять усилия". В нашей ситуации второй путь кажется мне более интересным".

Генеральный директор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко согласился, что успех платформы зависит от правильно поставленной задачи и интересной идеи: "Очень важно формировать платформы для распределения актуальных задач и максимального вовлечения заинтересованных в их решении игроков. Это поможет избежать прямых издержек, связанных с накоплением своего целевого ресурса, и передать задачи непосредственно тем, кто хочет и может ими заниматься. Все начинается с идеи, и если идея интересна всем - тогда платформа может стать международной, как это случилось с Facebook и Airbnb".

В свою очередь, генеральный директор "ВЭБ Инновации" Олег Теплов призвал участников дискуссии четко разграничить задачи национальных и глобальных платформ: "Платформы появляются тогда, когда есть спрос на определенные услуги. Особенностью национальных платформ является то, что когда государство вкладывает бюджетные средства, оно не задумывается о монетизации. Глобальные платформы - это совсем другое. Они должны приносить доход, людям должно быть интересно ими пользоваться. Наша задача - сделать так, чтобы потребители понимали, какие сервисы они получат и что это им даст".

Иную точку зрения выразил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале встречи - "Могут ли быть национальные платформы интересны глобальному рынку", он заявил: "Национальных платформ быть не может, могут быть только глобальные. Государству, в свою очередь, нужно очень деликатно подходить к вопросу регулирования и понимать свою миссию. На первом этапе не мешать, потому что любая платформа - это новая технология, а новая технология не должна попадать под регуляторные барьеры. Государство, запустив закон, фактически включает тормоз для платформ, и они уже не смогут охватить национальный рынок. Но закон и регуляторику можно подключать тогда, когда платформа взлетает. Если закон принять своевременно и корректно, то в эту платформу надо подтянуть национальных потребителей, увеличить ее массу. И тогда она с этими хорошими практиками будет иметь больше шансов на успех".

Идею поддержала руководитель практики "ФБК Право" Елена Шигидина: "Любая платформа - это объект интеллектуальной собственности. Регулирование в части IT-платформ у нас сейчас достаточно разрозненное. В плане законодательства здесь есть та точка роста, которую необходимо преодолеть. Но право всегда следует за потребностями рынка. На мой взгляд, очень важно не замыкаться на национальной идее платформ, чтобы был выход на международные рынки".

По мнению управляющего партнера Mindsmith.io Руслана Юсуфова, чтобы не стать аутсайдерами, иного пути, кроме развития технологических решений, попросту нет: "В начале встречи была проведена аналогия с эпохой Возрождения. Технологии не имеют границ: возможности, которые нам дал интернет, безграничны. Как показывает история, страны, поверившие в новые технологии, обеспечили себе экономический рывок. Если мы сейчас отстанем от других стран, догнать их будет уже невозможно. Технология распределенного реестра меняет правила игры. И в будущем будет существовать два параллельных мира: один - быстрый, прозрачный, эффективный, высокомаржинальный, а другой будет проигрывать по целому ряду показателей. России сейчас нужно выбрать, в каком мире она хочет существовать".

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин рассказал о функционировании государственных платформ в контексте глобальной применимости: "Десять лет назад мы решали только прикладные задачи, и никто не задумывался о том, что мы строим платформы. В какой-то момент мы осознали, что построили платформы, на которых в сутки 6 млн авторизаций, 93 млн пользователей портала государственных услуг. Сейчас мы понимаем: все наши продукты локальны в смысле того, что они универсальны для нашей страны, но на глобальном рынке они не нужны, они так и задумывались для внутреннего пользования. Для дальнейшего развития нам нужно больше уделять внимания частно-государственному партнерству, пригласить к участию и других независимых игроков рынка - к примеру, бизнес или наших коллег из ближнего зарубежья".

Директор по связям с государственными органами "Бэринг Восток Кэпитал Партнерс" Марина Амелина считает, что для развития платформ нужна здоровая конкуренция: "К примеру, когда Яндекс вышел на турецкий рынок, он значительно поднял общий уровень сервисов в стране. Напротив, в изоляции крупные игроки начинают "высушивать" конкуренцию, что плохо сказывается на качестве большинства сервисов. Если бы была "выжженная земля", то ничего такого уровня, как мы сейчас потребляем, не возникло бы".

Внимание участников сессии на проблемы российских платформенных решений обратил директор Института статистических исследований и экономики знаний Леонид Гохберг: "Цифровые платформы подразумевают новые бизнес-модели и функциональные решения. У российских платформ есть небольшие успехи в сферах B2B и B2C, а также в сфере госуслуг, но в реальном секторе экономики и в высокотехнологичных отраслях платформ высокого класса мы не видим. Связано это с проблемами цифровой трансформации и бизнеса".

Основатель и владелец новостного агрегатора MediaMetrics Герман Клименко указал на особенности развития национальных платформ: "Нельзя сильно полагаться на чужие технологии. Во многих отраслях есть такая дихотомия: безопасность и скорость, и нам нужно найти баланс между надежностью, репутацией и динамикой цифровой трансформации. С точки зрения развития технологий нельзя долго принимать решения. Я 25 лет в банковской сфере, и 19 из них мы обсуждали вопрос о национальной платежной системе - и пока западные коллеги нас конкретно не "попросили", она не появилась. В нашем случае мы должны развивать своих профессионалов, мотивировать их расти и оставаться внутри страны. Нам нужны "лучшие из лучших", а не "худшие из лучших". Государство должно предоставить равные условия для работы нашим платформам и зарубежным аналогам, создать спрос на свои решения".

Российские национальные платформы функционируют в условиях доминирования иностранных технологий. Об этом заявил советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев: "Ни в законодательстве, ни в практике нет никаких ограничений на импорт технологий. У нас сейчас доля иностранной технологической базы в установке оборудования превышает 50 процентов. Нужно минимизировать нашу зависимость от зарубежных технологий, но государство не предпринимает протекционистских шагов и, насколько я знаю, не планирует. Требования к расширению собственной технологической базы вытекают из желания обеспечить российским технологиям самостоятельное развитие".

Генеральный директор Online Patent Алина Акиншина выразила мнение о ключевом свойстве платформ: "Платформа предполагает открытость, потому что изначально предназначена для создания сервисов или стимулирования активного взаимодействия участников рынка на ее основе".

Об Ассоциации IPChain

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Союз журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевиденья (АПКИТ), сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, онлайн-сервис RDO (Resolve Disputes Online), компания "Ситроникс", n`RIS, "Литрес", телеканал "BigAsia", Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и другие. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России.

Планируется подключение к проекту Евразийской патентной организации, сотрудничество с Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа".

С целью реализации программ и проектов, направленных на формирование и эффективное использование человеческого капитала для социального и экономического развития регионов России, а также с целью выработки и реализации региональной политики в сфере интеллектуальной собственности заключено соглашение о долгосрочном партнерстве с администрациями регионов. Так в апреле 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве с Правительством Калининградской области.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

Ассоциация является соучредителем Евразийского цифрового консорциума "Прикладная наука", организованного с целью координации деятельности сети общественных цифровых исследовательских институтов, создаваемых на территории всего Евразийского экономического пространства.

В марте 2019 года IPChain выступила соучредителем кафедры цифровой экономики на базе Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) и запустила программу дополнительного профессионального образования "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике".