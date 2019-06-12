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12.06.2019 17:54
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Помпео-синофобия" становится брендом внешней политики

Более чем за год нахождения на посту госсекретаря США Майкл Помпео зарекомендовал себя завзятым критиканом Китая. От Латинской Америки до Азии, от Африки до Европы, независимо от цели поездки - Помпео везде и всюду нападает на КНР, говорится в комментарии информационной службы мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Глава американской дипломатии постоянно пытается подорвать связи между Китаем и странами-участницами инициативы "Одного пояса, одного пути", обвиняет китайские компании - в том числе Huawei - в угрозе безопасности Соединенных Штатов, распространяет слухи о Синьцзян-уйгурском автономном районе КНР. "Помпео-синофобия" становится брендом американской дипломатии.

Например, Майк Помпео обвиняет китайское правительство в попрании свободы вероисповедания жителей Синьцзяна, учреждении "лагерей перевоспитания" для представителей нацменьшинств. На самом деле, в Синьцзяне действуют в общей сложности 24,4 тысячи мечетей, на каждых 530 мусульман приходится одна мечеть. Для сравнения: общее число мечетей в США не достигает и одной десятой от их количества в китайском Синьцзяне.

После вступления в должность госсекретаря США Помпео не прекращал критиковать китайскую интеграционную инициативу "Одного пояса, одного пути", утверждая, что она подрывает суверенитет стран-участниц. Только вот почему-то к нему не очень прислушиваются. В прошедшем недавно втором форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" приняли участие 6 тысяч представителей из 150 стран и 92 международных организаций, в том числе более 50 представителей из США.

Покинув пост главы ЦРУ и вступив в должность главы внешнеполитического ведомства США, Помпео практически превратил госдепартамент в орган разведки. Используются старые грязные методы ЦРУ: сначала очернить партнера - а тот потом пусть сам оправдывается. С такими недипломатическими подходами американская дипломатия фактически "пошла вразнос".

Недавно старший экономический обозреватель газеты Financial Times Мартин Вольф написал, что международный терроризм неспособен полностью заполнить для США освободившуюся после распада СССР нишу "внешнего врага". А вот Китай на эту роль прекрасно подходит.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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