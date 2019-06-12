Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился с визитом в Иран, где встретится с президентом ИРИ Хасаном Роухани и верховным лидером республики Али Хаменеи. Примечательно, что в последний раз глава японского правительства посещал Иран более 40 лет назад. В Тегеран в 1978 году приезжал премьер Такэо Фукуда.

Поездка Синдзо Абэ нацелена на смягчение ситуации на Ближнем Востоке. Ожидается, что японский политик попробует взять на себя роль посредника между Тегераном и Вашингтоном. Американо-иранские отношения переживают серьезный кризис после озвученного президентом США Дональдом Трампом решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Напряженность на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность. По мере своих сил я хотел бы сыграть роль мира и стабильности в этом регионе, учитывая внимание международного сообщества к этому вопросу", - заявил японский премьер, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

По словам Абэ, он намерен провести откровенный диалог с президентом ИРИ Хасаном Роухани и верховным лидером аятоллой Хаменеи. По мнению политика, этому будут способствовать давние дружеские отношения между Токио и Тегераном.

Не исключено, что Синдзо Абэ попробует убедить Али Хаменеи приехать в Осаку на саммит G20, который пройдет в конце июня, сообщает РИА Новости. "Цель максимум - договориться в Иране и привезти в Японию на саммит "двадцатки" духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Если получится, организовать его переговоры с Трампом", - передает агентство слова неназванного источника.

Добавим, что накануне приезда главы японского кабмина в Иран в Тегеране состоялись переговоры министра иностранных дел Японии Таро Коно с его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.