Новости

Ученые создали тип древесины, который охлаждает здания 14:22
Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью Крымского моста 14:18
Бомбардировщикам Су-34 добавили систем подавления 14:10
Астрономы предупредили о скрытой угрозе от Солнца 14:00
В Перу нашли "чудо инков" 14:00
Минск: "Доктор Айболит" к миссии на II Европейских играх готов 13:59
"Кинотавр" в честь юбилея устраивает концерт Ленни Кравица 13:53
Музей современной истории России стал новой площадкой для регистрации брака 13:34
Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков 13:25
Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани 13:21
Москвичей приглашают в "Зарядье" на праздничный концерт в честь Дня России 13:16
Путин вручил госпремию композитору Родиону Щедрину 13:12
В Гонконге полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом 12:40
В ВКС России появятся летчицы-истребители 12:37
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии 12:24
Тимошенко: Украинская экономика в упадке 12:07
В Минске готовятся к заседаниям Совета глав государств и СМИД СНГ 12:02
В Тегеране считают, что потенциал давления на Иран со стороны США иссяк 11:53
На вооружение российской армии поступил новейший пистолет "Удав" 11:53
Редчайший украинский пикап продают в Польше 11:51
Власти Москвы просят горожан не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 11:50
Собянин поздравил москвичей с Днем России 11:38
Врачи посоветовали не есть мороженое в жару 11:00
Верховная рада: Украинцы часто делают ложные сообщения о минировании в России 10:39
В Нью-Йорке первый раз написали "Пушкинский диктант" 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 13:21
Рубрика: В мире

Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани

Текст: Александр Ленин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился с визитом в Иран, где встретится с президентом ИРИ Хасаном Роухани и верховным лидером республики Али Хаменеи. Примечательно, что в последний раз глава японского правительства посещал Иран более 40 лет назад. В Тегеран в 1978 году приезжал премьер Такэо Фукуда.

В Тегеране считают, что потенциал давления на Иран со стороны США иссяк

Поездка Синдзо Абэ нацелена на смягчение ситуации на Ближнем Востоке. Ожидается, что японский политик попробует взять на себя роль посредника между Тегераном и Вашингтоном. Американо-иранские отношения переживают серьезный кризис после озвученного президентом США Дональдом Трампом решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Напряженность на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность. По мере своих сил я хотел бы сыграть роль мира и стабильности в этом регионе, учитывая внимание международного сообщества к этому вопросу", - заявил японский премьер, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

По словам Абэ, он намерен провести откровенный диалог с президентом ИРИ Хасаном Роухани и верховным лидером аятоллой Хаменеи. По мнению политика, этому будут способствовать давние дружеские отношения между Токио и Тегераном.

Фото: Republic of Korea Armed Forces/ Wikimedia.org
Новую систему ПВО Ирана показали в действии

Не исключено, что Синдзо Абэ попробует убедить Али Хаменеи приехать в Осаку на саммит G20, который пройдет в конце июня, сообщает РИА Новости. "Цель максимум - договориться в Иране и привезти в Японию на саммит "двадцатки" духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Если получится, организовать его переговоры с Трампом", - передает агентство слова неназванного источника.

Добавим, что накануне приезда главы японского кабмина в Иран в Тегеране состоялись переговоры министра иностранных дел Японии Таро Коно с его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В мире Восточная Азия Япония В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ
Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу