Путин: Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый

На Ивановской площади Московского Кремля состоялся торжественный прием по случаю национального праздника - Дня России. Президент РФ Владимир Путин призвал всех в стране работать с полной отдачей над повышением качества жизни и благополучия россиян. Он подчеркнул, что в этом главная задача и общая цель. Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России, подчеркнул российский лидер.

"Это - наш долг и ответственность перед людьми и страной, перед нашей великой Россией, которую мы любим всем сердцем", - заявил президент.

Президент поздравил всех с Днем России и подчеркнул, что с каждым годом смысл этого праздника и его значение становятся "для нашего общества, граждан все более важными, близкими, созвучными нашим проникновенным, подлинным чувствам к Отечеству, искренней убежденности, что это - самое лучшее, самое родное место на земле".

Путин заметил, что такое отношение у граждан России к своей стране заложено в культурном, генетическом коде. "В тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые веками создавались, выковывались нашими предками", - пояснил он. Путин добавил, что страна гордится трудовыми и ратными победами, осознавая при этом, что на пути было немало переломных, трудных этапов. Так, президент напомнил, о кардинальных преобразованиях 90-х годов ХХ века, когда изменился экономический уклад, общественные и человеческие отношения. Путин подчеркнул, что, несмотря на сложные жизненные обстоятельства той эпохи, россияне смогли в короткий срок создать правовой и экономический фундамент современной России, обеспечили прочность, надежность ее суверенитета и демократического устройства, сохранив мир и согласие между народами многонационального государства. "И сегодня верность ценностям единства, высокой гражданственности, патриотизма определяет силу и жизнеспособность России", - отметил президент РФ.