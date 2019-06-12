РФ 2018 года "за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности".

В начале своего выступления на церемонии награждения Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем России.

"Сердечно поздравляю вас, всех граждан нашей страны с праздником - с Днем России.

Мы с самыми теплыми чувствами всегда думаем об Отечестве, о том, что значит оно для каждого из нас, для всего многонационального народа России. Дорожим ее тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями. Уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов. Все это объединяет наше понимание своей Родины", - заявил Владимир Путин. Он также отметил, что сегодняшних лауреатов отмечает сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, "способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает сегодняшних лауреатов Государственной премии".

Среди награжденных государственной премией - обозреватель "Российской газеты", писатель и литературный критик Павел Басинский. Эту престижную награду он получил за вклад в развитие отечественной литературы.