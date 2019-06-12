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Рубрика: Общество

Путину показали сабли, брошенные французами в Кремле в 1812

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В День России Владимир Путин посетил археологические раскопки в Большом Кремлевском сквере. Он стал первым гостем, а уже завтра место этих раскопок и ценные находки будут доступны для осмотра туристами.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Специалисты Института археологии РАН начали свои работы в мае 2019 года. И уже меньше чем через месяц президенту продемонстрировали важную и ценную находку - сохранившиеся остатки здания приказов - органов центрального управления Московского государства.

"В этих постройках работали люди, которые принимали важнейшие решения XVII века. Отсюда управлялась огромная страна, Московская Русь XVII века", - пояснил "РГ" директор Института археологии РАН Николай Макаров.

По его словам, в сохранившихся остатках зданий приказной системы, скорее всего, размещался разрядный приказ, который ведал воинским делом, обороной, вопросами организации войск.

Историкам также доподлинно известно, что вблизи этого места находился двор серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, двоюродного брата Дмитрия Донского. "Сможем ли мы до них добраться, мы не знаем, и не знаем, точно ли они находятся здесь, но сам факт придает большой интерес работам на этом участке", - пояснил Макаров. Он также уточнил, что задача - не только найти постройки времен XVII - XVIII века, но и более ранние культурные напластования, которые скрыты под остатками этих построек.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Но уже сейчас исследования строительного мусора XVII века дали больше 450 находок. "Среди них есть неожиданная находка - уникальный комплекс французского оружия 1812 года", - сказал ученый. По его словам, скорее всего, он был в спешке оставлен французами, когда они уходили из Кремля 7 октября 1812 года, а после попал сюда в результате расчистки кремлевской территории вернувшимися москвичами. Среди них - две сабли, штык, мундирные пуговицы, фрагменты пистолетов, пули.

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