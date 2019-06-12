Путину рассказали о дьяках на Руси

Президент России Владимир Путин побывал на месте археологических раскопок на территории Кремля. Там ему продемонстрировали предметы отделки здания приказов, оружие и элементы быта. Особенно Путину понравилась большая медная ложка: он заявил, что с ее помощью "можно хорошо подзакусить".

Владимир Путин и директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров также спустились в сам раскоп, оказавшись на месте, где было крыльцо Приказов - органов центрального управления Московского государства. Макаров рассказал, что столетия назад туда приходили просители, а рядом сидели дьяки, которые "принимали довольно важные решения".

"И сейчас ничего не изменилось, и сейчас сидят дьяки, принимающие важные решения" - отреагировал Владимир Путин.

Академик также рассказал, что административный аппарат прежних лет был достаточно эффективным для своего времени. На это Путин заметил, что Российская государственность развивалась поэтапно, "на каждом этапе функционировала достаточно эффективно".