Раскольническая церковь Украины снова раскалывается

Инициатор и идеолог раскола в украинском православии "почетный патриарх киевский" Филарет заявил о непризнании грамоты про дарование самоуправления (автокефалии) так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). То есть признал ничтожным тот самый томос от Константинопольского патриархата, борьба за который, как и сам процесс его получения, в конце прошлого года были сутью украинской политики и главной ставкой экс-президента Порошенко на проигранных выборах. Теперь при новом президенте Владимире Зеленском Филарет требует пересмотра ранее взятых обязательств и анонсирует очередной раскол, направленный уже против Константинопольского патриарха Варфоломея, который и без того оказался фактически в изоляции со стороны поместных православных церквей из-за скандала с украинским томосом.

"Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержание томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря (день "объединительного собора". - Прим. "РГ") не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую", - заявил в интервью украинским СМИ Филарет.

Для понимания происходящего следует напомнить ход событий: 15 декабря прошлого года две неканонические, то есть не признанные ни одной из пятнадцати мировых православных церквей, но зарегистрированные в Минюсте Украины религиозные организации - Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная церковь (УАПЦ) - объявили об объединении и создании ПЦУ. К этому союзу присоединились три иерарха канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), на следующий день, впрочем, извергнутые из сана матерью-церковью. Этот зыбкий и несимметричный союз признал так называемый "вселенский патриарх" Варфоломей, выдав соответствующую справку - тот самый томос, не признанный до сих пор в мировом православии. Поясним, что Варфоломей имеет статус "первого среди равных" и не может в отличие от Папы Римского обязывать к чему-то всех православных. Единственной же формой признания новой церкви являются только совместные богослужения - евхаристической общение - чего все мировые православные церкви, понимая общую скандальность и яркую политическую окрашенность ПЦУ, активно избегают. Дошло до того, что Иерусалимская церковь запретила делегации ПЦУ проводить пасхальные службы на своей канонической территории.

В истории с расколом в украинском православии получилось так, что все обманули всех

Персонально для Филарета в создании ПЦУ и получении томоса главным было и сопутствующее снятие Варфоломеем анафемы, наложенной на него в 1997 году Русской православной церковью. Получив от Варфоломея желаемое, этот пожилой международный аферист согласился юридически ликвидировать свою УПЦ КП и влить ее в ПЦУ, чего, как оказалось, так и не сделал - типичное поведение мошенника в кругу мошенников. Следует заметить, что фактически ПЦУ создавалось на базе УПЦ КП - подавляющее большинство приходов, включая зарубежные, в США и Канаде - примерно девятнадцать из двадцати от общего числа контролировались Филаретом. При этом в обмен на ликвидацию УПЦ КП, если верить Филарету, он получил устные обещания от Порошенко и Варфоломея не оспаривать его фактический контроль над создаваемой структурой. За это он согласился не возглавлять ПЦУ и уступить пост главы этой структуры своему воспитаннику - молодому митрополиту Епифанию.

Получилось так, что все обманули всех: Порошенко проиграл выборы - раскол и создание ПЦУ не прибавили ему голосов, а Филарет потерял президентское покровительство; Епифаний заявил воспитателю о своих правах и потребовал доступ к кафедральным соборам и финансовым потокам; Варфоломей взял устные обещания назад и потребовал от ПЦУ перевода всех зарубежных приходов в ведение своего патриархата. Одновременно собственную интригу ведут украинские униаты, грекокатолики, подчиненные Ватикану, активно охмуряющие Епифания идеей объединения с ПЦУ на своих иезуитских условиях.

В итоге все свелось к денежным вопросам - Филарет уже заявляет, что присутствовавшие на "объединительном соборе" иерархи получали от Порошенко по 20 тысяч долларов, о чем и ранее сообщали критики томоса. Сейчас Филарет собирает новый учредительный собор УПЦ КП на 20 июня и отказывается общаться с подельниками - Епифанием и Варфоломеем. К вере и православию в целом этот конфликт аферистов-расстриг не имеет отношения, но является доходчивой и яркой аллегорией всей "украинской" политики.