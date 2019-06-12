Раскольническая церковь Украины снова раскалывается

Новости

Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России 23:03
Метро Москвы стало лауреатом премии Международного саммита транспорта 22:30
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса 21:36
В Москве звезда онлайн-покера погибла в ванне 20:58
Трамп готовит переброску войск в Польшу и санкции против "Северного потока-2" 20:55
Вратаря "Зенита" оштрафовали после скандала в аэропорту в нетрезвом состоянии 19:34
Информация о "минировании" 25 объектов в Москве оказалась ложной 19:26
Путин на Совбезе обсудил подготовку к ШОС 19:18
Подержанный УАЗ "Хантер": зачем он нужен и что в нем не ломается 19:15
В Госдуме оценили реакцию Киева на возможное возвращение России в ПАСЕ 18:52
Почему не стоит ехать в Грузию на легковушке, или как Jeep по горам лазил 18:42
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан 18:36
Путину рассказали о дьяках на Руси 18:34
В Краснодаре прошел выпуск офицеров защиты информации 18:12
Издания ко II Европейским играм презентованы на книжной ярмарке в Португалии 18:01
Замминистры иностранных дел РФ и США обсудили политическую стабильность 17:35
Современный двигатель Lada оказался хуже мотора Opel 20-летней давности 17:33
На Кубани от горящего дома вспыхнули два торговых ларька 17:32
В МФЦ расскажут, как открыть бизнес в Instagram 17:30
Гитариста группы "Бахыт-Компот" не впустили на Украину 16:59
Всего один бутерброд: Названы симптомы заражения опасной бактерией 16:55
В Афинах запустили приложение, которое помогает бороться с жарой 16:52
Японский кинорежиссер Такэси Китано развелся с женой 16:50
На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом 16:48
Вышел русский трейлер продолжения "Холодного сердца" 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 22:33
Рубрика: В мире

Томос не той системы

Раскольническая церковь Украины снова раскалывается
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(7884)
Инициатор и идеолог раскола в украинском православии "почетный патриарх киевский" Филарет заявил о непризнании грамоты про дарование самоуправления (автокефалии) так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). То есть признал ничтожным тот самый томос от Константинопольского патриархата, борьба за который, как и сам процесс его получения, в конце прошлого года были сутью украинской политики и главной ставкой экс-президента Порошенко на проигранных выборах. Теперь при новом президенте Владимире Зеленском Филарет требует пересмотра ранее взятых обязательств и анонсирует очередной раскол, направленный уже против Константинопольского патриарха Варфоломея, который и без того оказался фактически в изоляции со стороны поместных православных церквей из-за скандала с украинским томосом.
Томос не даровал автокефалию Украине, а привязал ее к Константинопольскому патриархату. Фото: РИА Новости Томос не даровал автокефалию Украине, а привязал ее к Константинопольскому патриархату. Фото: РИА Новости
Томос не даровал автокефалию Украине, а привязал ее к Константинопольскому патриархату. Фото: РИА Новости

"Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержание томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря (день "объединительного собора". - Прим. "РГ") не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую", - заявил в интервью украинским СМИ Филарет.

Президент Украины предложил уволить генпрокурора и главу МИД

Для понимания происходящего следует напомнить ход событий: 15 декабря прошлого года две неканонические, то есть не признанные ни одной из пятнадцати мировых православных церквей, но зарегистрированные в Минюсте Украины религиозные организации - Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная церковь (УАПЦ) - объявили об объединении и создании ПЦУ. К этому союзу присоединились три иерарха канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), на следующий день, впрочем, извергнутые из сана матерью-церковью. Этот зыбкий и несимметричный союз признал так называемый "вселенский патриарх" Варфоломей, выдав соответствующую справку - тот самый томос, не признанный до сих пор в мировом православии. Поясним, что Варфоломей имеет статус "первого среди равных" и не может в отличие от Папы Римского обязывать к чему-то всех православных. Единственной же формой признания новой церкви являются только совместные богослужения - евхаристической общение - чего все мировые православные церкви, понимая общую скандальность и яркую политическую окрашенность ПЦУ, активно избегают. Дошло до того, что Иерусалимская церковь запретила делегации ПЦУ проводить пасхальные службы на своей канонической территории.

В истории с расколом в украинском православии получилось так, что все обманули всех

Персонально для Филарета в создании ПЦУ и получении томоса главным было и сопутствующее снятие Варфоломеем анафемы, наложенной на него в 1997 году Русской православной церковью. Получив от Варфоломея желаемое, этот пожилой международный аферист согласился юридически ликвидировать свою УПЦ КП и влить ее в ПЦУ, чего, как оказалось, так и не сделал - типичное поведение мошенника в кругу мошенников. Следует заметить, что фактически ПЦУ создавалось на базе УПЦ КП - подавляющее большинство приходов, включая зарубежные, в США и Канаде - примерно девятнадцать из двадцати от общего числа контролировались Филаретом. При этом в обмен на ликвидацию УПЦ КП, если верить Филарету, он получил устные обещания от Порошенко и Варфоломея не оспаривать его фактический контроль над создаваемой структурой. За это он согласился не возглавлять ПЦУ и уступить пост главы этой структуры своему воспитаннику - молодому митрополиту Епифанию.

Лавров: Евросоюз не должен заниматься "покрывательством" Украины

Получилось так, что все обманули всех: Порошенко проиграл выборы - раскол и создание ПЦУ не прибавили ему голосов, а Филарет потерял президентское покровительство; Епифаний заявил воспитателю о своих правах и потребовал доступ к кафедральным соборам и финансовым потокам; Варфоломей взял устные обещания назад и потребовал от ПЦУ перевода всех зарубежных приходов в ведение своего патриархата. Одновременно собственную интригу ведут украинские униаты, грекокатолики, подчиненные Ватикану, активно охмуряющие Епифания идеей объединения с ПЦУ на своих иезуитских условиях.

В итоге все свелось к денежным вопросам - Филарет уже заявляет, что присутствовавшие на "объединительном соборе" иерархи получали от Порошенко по 20 тысяч долларов, о чем и ранее сообщали критики томоса. Сейчас Филарет собирает новый учредительный собор УПЦ КП на 20 июня и отказывается общаться с подельниками - Епифанием и Варфоломеем. К вере и православию в целом этот конфликт аферистов-расстриг не имеет отношения, но является доходчивой и яркой аллегорией всей "украинской" политики.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Путин: Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ