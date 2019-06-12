Йогуртовое и творожное мороженое со вкусом фиников, сыра, лаванды и жасмина можно попробовать этим летом в Москве. Но и это еще не самые необычные вкусы.

"Сейчас в столице более 1150 точек по продаже мороженого. Причем это не только киоски, но и более 250 тележек, которые традиционно торгуют летом на улицах и в парках", - рассказал "РГ" глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. В тележках всегда есть всеми любимое эскимо, лакомка и стаканчики.

Хитом продаж в столице уже стали черное мороженое в рожке и гранулированное в стаканчике. Последнее производят необычным способом - при температуре минус 190 градусов с добавлением жидкого азота. Но почти все, кто его пробует, особенно со вкусом сахарной ваты, жвачки и арбуза, с удовольствием покупают новую порцию. Цена за 100 граммов шариков - 200 рублей, но и этого хватит насладиться "до отвала".

"Гвоздь сезона - радужный пломбир, который удивляет цветом и ярким вкусом", - рассказал генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин. По его словам, необычное мороженое найдется в кафе, торговых центрах и в городских парках. В Сокольниках, например, можно найти мороженое в булочке из сдобного теста с ароматной обсыпкой из корицы и орехов. А для тех, кто боится поправиться в ТЦ продают низкокалорийное мороженое. Сахара в нем нет, зато есть все, что ценят любители фитнеса - протеин, аминокислоты BCAA и L-карнитин.

Хватает экзотики и на городских фестивалях. К примеру, на "Рыбном фестивале" москвичам предложили жареное мороженое с креветками и сливочным сыром. Подобными экспериментами славится сад "Эрмитаж", где можно найти и холодный десерт со вкусом бекона, горчицы, чая, авокадо, сосновых шишек, а также грибное и мороженое с икрой.

Еще в Москве можно купить мороженое с пометкой "18 плюс" с ромом или ликером.

Кстати

Москвичи известные сладкоежки - в обычные летние дни они съедают более 200 тонн мороженого, но с приходом аномальной жары ежедневные продажи холодного лакомства увеличились до 800 тонн. Хорошо в жару идет фруктовый щербет или лед. А вот пломбир, напротив, теряет позиции. Его продажи упали на 5 процентов.