Данные мэрии о дольщиках расходятся с банковской информацией

Москва, как и другие регионы, готовится к работе по эскроу-счетам. Количество выданных разрешений на строительство жилья в Москве за год увеличилось на 50%, или на 10 миллионов квадратных метров. При этом вырос и объем вложенных дольщиками средств - с 1 трлн до 1,7 трлн рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, всего в городе действуют 604 разрешения на строительство объектов недвижимости общей площадью 34 млн кв. м. При этом в отличие от других регионов жилых домов в чистом виде нет. Первые этажи всех без исключения новостроек отдают под офисы и магазины, парковки. Чтобы подсчитать жилые "квадраты", от общей площади здания нужно вычесть примерно 30 процентов. И здесь всплывает конкретная проблема: как дальше работать с дольщиками, вложившими свои средства в нежилые помещения, парковочные места и апартаменты? Город планирует обратиться в Думу с просьбой внести в законодательство определенные поправки, которые помогут урегулировать этот вопрос.

Дольщики вложили в новостройки почти два триллиона рублей

"После 1 июля этого года, когда вступят в силу рекомендательные поправки, около 60% застройщиков будут работать по старым правилам, - отметил Хуснуллин. - У них в работе более 20 млн кв. м недвижимости и более 120 тыс. договоров долевого участия".

По эскроу-счетам будут работать порядка 36% застройщиков, получивших 218 разрешений. Это примерно 12 млн кв. метров жилья и около 20 тыс. заключенных договоров долевого участия. Заммэра добавил, что с банками еще придется наладить взаимодействие, так как их информация по количеству выданных разрешений не сходится с данными стройкомплекса. Банки заявляют, что к ним обратились застройщики со 118 разрешениями на строительство на 5,5 млн "квадратов", а по опросу стройкомплекса есть еще 100 разрешений на строительство 6 млн кв. м и почти на 8 тысяч ДДУ. Ситуацию планируют разрешить, но до 1 июля застройщики, скорее всего, уже не успеют оформить кредит.